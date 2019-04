La discuții cu comisarul european. Corina Crețu vine la Gorj!

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, vine la Gorj alături de fostul premier Victor Ponta pentru a sta de vorbă cu mediul de afaceri din județ. Întâlnirea va avea loc pe data de 12 mai, după ce Pro România își va lansa oficial candidați pentru alegerile europarlamentare.

„Cu siguranță, pe data de 12 mai, doamna Corina Crețu va ajunge în județul Gorj. Pe data de 11 mai va fi împreună cu Victor Ponta la Petroșani și Deva, iar pe 12 va fi la Gorj. Eu îmi doresc să mai vină încă o dată înainte de 12 mai, pentru că am avut solicitări de la oameni de afaceri care vor să se întâlnească cu domnia sa și de la persoanele cu dizabilități, care își doresc o întâlnire. Săptămâna aceasta o să vorbesc atât cu dumneaei, cât și cu domnul Ponta, să vedem dacă timpul ne permite să mai facă încă o vizită. Pe data de 12 mai nu vom face o ședință în care să chemăm toți membrii. Vom merge, probabil, la Padeș, la Motru, Rovinari și Târgu Jiu să stăm de vorbă cu oamenii, pentru că mergem pe stradă” a declarat Alin Văcau, secretarul general al Pro România.

Lansare cu 5000 de oameni

Înainte să vină la Gorj, liderii Pro România au treburi mai importante. Își vor lansa candidații la europarlamentare. Acțiunea va număra peste 5000 de membri de partid. „Pe data de 13 aprilie vom avea o întâlnire cu domnul Neacșu, șeful de campanie, și cu toată conducerea centrală, să vorbim despre organizarea campaniei electorale care va începe pe 27 aprilie. De asemenea, pe data de 14 aprilie va avea loc lansarea candidaților. Fiecare județ va veni cu 100 de persoane. Vor fi undeva la 4.000-5.000 de oameni la Romexpo, la ora 12. Și noi, cei din Gorj, vom pleca cu cel puțin 100 de persoane la lansarea candidaților”, a mai declarat secretarul general al Pro România.

Cum stau în sondaje?

În ceea ce privește susținerea din rândul electoratului, cetățenii îi agreează mai mult pe lideri, decât partidul nou înființat. Văcaru susține că oamenii încă îi asociază cu PSD-ul. “Sigur că sondaje s-au făcut, dar nu ne-au interesat neapărat procentele. Mai importantă este situația cu care ne confruntăm. Vă dau exemplul de la Dâmbovița, unde domnul Țuțuianu are o încredere de 40 și ceva la sută, iar Pro România are o încredere de 12-13 la sută. Încercăm să transferăm voturile pe care le are liderul, către partid. La fel la Brăila, unde este domnul Tudose. La Gorj, în ultimul sondaj pe care îl știu, Victor Ponta era undeva la 30 și ceva la sută ca și încredere, iar Pro România la 12 la sută. Din păcate sunt foarte mulți și la ora aceasta care nu știu că Victor Ponta este la Pro România. Trebuie să facem tot posibilul să ajungem la cât mai mulți oameni, să le explicăm că acești oameni nu se mai află la PSD, ci sunt la Pro România. Dacă toată lumea își va face treaba în fiecare județ, cu siguranță nu vom avea probleme ca anumite voturi ale reprezentanților Pro România să meargă spre PSD”, a mai declarat Alin Văcaru.