Lădaru s-a hotârât! Susține candidatul PSD!

Consilierul local Eduard Lădaru a renunțat la ideea de a candida, din nou, pentru Primăria Târgu Jiu. Fostul lider ALDE Gorj susține că va face alianță cu cel care are toate șansele să-l bată pe Marcel Romanescu.

O posibilă candidatură este văzută acum de Lădaru ca un gest de egoism, motiv pentru care a renunțat la ideea de a cere votul târgujienilor la alegerile locale. Vrea, în schimb, să-l trimită acasă pe actualul primar, pe motiv că nu gestionează corect cheltuiala legată de coronavirus.“În acest moment consider că este oportună susținerea unui candidat care să îl îndepărteze din funcția de primar pe Marcel Romanescu. Este o persoană complet iresponsabilă, care are o moralitate ce lasă de dorit, având în vedere acțiunile domniei sale în ceea ce privește criza cu acest virus. Sunt acțiuni de pe urma cărora domnia sa încearcă să își cumpere voturi cu bani de la bugetul local. Irosește banii de la bugetul municipiului în scopuri electorale, profitând de pe urma sănătății oamenilor. În acest moment nu mă mai gândesc la o candidatură a mea, ci mă gândesc să susțin un candidat care va câștiga Primăria Municipiului Târgu Jiu. Ar fi egoist din partea mea să candidez și să împărțim în acest fel voturile. În acest moment, firmele de catering prăduiesc bugetul municipiului Târgu Jiu. Avem un primar iresponsabil care a intrat în direct la un post de televiziune să spună că niște persoane nu au primit mâncare pentru că nu se aflau pe lista DSP. Persoanele respective se aflau pe listă, dar domnul primar nu știe să citească listele”, susține alesul local.

Sprijin fără adeziune

În urmă cu două luni Eduard Lădaru defila cot la cot cu PMP. Acum, consilierul local s-a sucit declarând că va sprijini PSD-ul în lupt cu PNL. “Nu voi susține candidatura lui Marian Rotaru. Voi susține candidatura celui care are cele mai mari șanse să câștige Primăria Municipiului Târgu Jiu și să îl învingă pe Marcel Romanescu în această bătălie electorală. Fără doar și poate, candidatul PSD are cele mai mari șanse și o să îl susțin pe Ciprian Florescu. Provine din PSD, iar PSD este partidul care are cel mai mare număr de voturi în Târgu Jiu și peste cele ale PNL. Nu am făcut adeziune la PSD și nu vreau să discut deocamdată dacă voi merge acolo. În acest moment trebuie lăsate orgoliile deoparte și trebuie făcută o alianță, pentru că nu se mai poate cu Marcel Romanescu la Primăria Municipiului Târgu Jiu”, a mai declarat Eduard Lădaru.