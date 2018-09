Liberalii își plătesc polițe cu candidatura la europarlamentare. Dispută între Romanescu și Vâlceanu

Liberalii gorjeni au ajuns să-și achite anumite polițe, disputa dându-se cu privire la candidatura pentru alegerile europarlamentare. Organizația Municipală a PNL l-a propus pe primarul orașului Novaci, Dumitru Leuștean, să candideze pentru un loc în Parlamentul European. Acesta a declinat, însă, propunerea. „Consider că am mai multe activități și proiecte care sunt începute la Novaci și altele care vor începe și cred că în momentul de față este mai oportun să-mi desfășor activitatea la primărie și să duc la bun sfârșit ceea ce am început“, a spus Dumitru Leuștean.

„Am aflat surprinzător că domnul Leuștean nu mai dorește“

Primarul municipiului Târgu Jiu Marcel Romanescu, care este președintele organizației municipale a PNL, a spus că a discutat cu Leuștean înainte de a-l propune, dar că acesta s-a răzgândit ulterior: „Am avut o discuție cu domnul Leuștean înainte de a face acea propunere în Biroul Permanent Local. Era doar o propunere. Că a făcut-o organizația locală sau că am făcut-o eu ca președinte al organizației municipale și membru al Biroului Permanent Județean, din punctul meu de vedere, nu comportă foarte multe discuții. În ședință am aflat surprinzător că domnul Leuștean nu mai dorește să candideze. Este opțiunea dânsului, dar cred în continuare că organizația Gorj a PNL ar trebui să aibă un candidat pe lista de la europarlamentare“.

„Votul și hotărârea nu au fost statutare“

Dan Vâlceanu, președintele PNL Gorj, spune că s-a procedat în mod nestatutar: „Am revizuit împreună prevederile statutare în legătură cu propunerile pentru diverse funcții în afara partidului. Pentru lista de parlamentare și europarlamentare, singurul organism care poate face propuneri este Biroul Permanent Județean, și nu Birourile Permanente Locale. În conformitate cu statutul, votul și hotărârea luată de Biroul Permanent Local nu au fost statutare. Așa că am procedat la o altă procedură prevăzut în statut, și anume discuția în Biroul Permanent Județean cu privire la listele pentru europarlamentare și la propunerea pe care poate s-o facă Biroul Permanent Județean“.

Romanescu propus candidat la europarlamentare

Organismul condus de Vâlceanu i-a dat o replică lui Romanescu și l-a propus pe acesta pentru a candida pe listele pentru europarlamentare. Primarul Romanescu a refuzat, însă, propunerea care i s-a făcut: „Eu le-am mulțumit, însă eu am un contract moral cu cetățenii din Târgu Jiu și am spus că trei ani de zile trebuie să duc la bun sfârșit proiectul cu care am venit în fața cetățenilor. Nu pot să le promit un lucru în 2017, iar în 2018 să le spun că mă gândesc să candidez la alegerile europarlamentare. Am spus de la început de când am făcut această propunere că fac o propunere pentru organizația județeană, care trebuie să găsească pe cineva pentru a candida la alegerile europarlamentare“.