Liberalii pregătesc proiect de hotărâre pentru demiterea lui Rotaru. Romanescu nu a fost consultat!

Liberalii pregătesc debarcarea lui Marian Rotaru din fruntea Direcției de Patrimoniu din Târgu Jiu. Liderul PNL Dan Vîlceanu a declarat în ultima conferință de presă, organizată la finele săptămânii trecute, că echipa sa de consilieri locali din Târgu Jiu vor iniția un proiect de hotărâre prin care cer demiterea directorului „pedichiură”. Opoziția se așteaptă ca proiectul să treacă cu sprijinul majorității PSD-ALDE.

Situație ciudată în PNL Gorj unde se pregătește demiterea unui director din primăria municipiului Târgu Jiu fără ca edilul, și el liberal, să știe acest lucru. Ideea le-a venit consilierilor liberali din Consilul Local care au și pus la punct un proiect de hotărâre în acest sens, înainte de a se consulta cu Romanescu. Dan Vîlceanu susține că inițiativa aparține liderului consilierilor locali și că în următoarea ședință vor supune la vot propunerea de demitere a lui Rotaru. „Angajații mi-au făcut o vizită și mi-au pus la dispoziție documente prin care sa probeze ceea ce au susținut. Din punctul meu de vedere faptele sunt foarte grave astfel încât PNL va acționa în consecință. Consilierii PNL vor iniția un proiect de hotărâre pentru demiterea domnului Rotaru din funcția de director al Direcției de Patrimoniu din Târgu Jiu. Nu putem asista pasivi la asemenea lucruri. Am avut o discuție cu liderul consilierilor locali și i-am adus la cunoștință că trebuie să scrie acest proiect ”, a declarat Dan Vîlceanu.

Fără știrea primarului

Decizia a fost luată fără ca edilul liberal să-și spună părerea. La vremea celor declarate Vîlceanu a susținut că Romanescu nu i-a răspuns la telefon și deci nu a reușit să stea de vorbă cu el despre acest aspect. Cât despre comisia de disciplină care deja a demarat o anchete liderul PNL susține că nu va rezolva problema. „Am încercat să stau de vorbă cu domn primar dar nu am reușit să-l găsesc. Dar, Direcția de Patrimoniu este subordonată Consiliului Local și cu atât mai mult cred ca demersul pe care noi îl facem e absolut necesar. În această speță comisia de disciplină nu are un rol, ea verifica fapta unui funcționar public, nu are abilități să verifice modul în care imaginea unei instituții este afectata, asta face Consiliul Local. Putea inclusiv Marcel Romanescu să inițieze un astfel de proiect. Mi s-a părut firesc ca acest proiect să fie făcut de consilieri. Domnul primar a gândit altfel lucrurile, cu comisia de disciplină. Nici nu-mi pun problema ca vreunul dintre consilierii locali să nu voteze această hotărâre. Dacă nu, înseamnă că nu erau străini de ce era acolo”, a mai declarat liberalul șef.