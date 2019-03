Marcel Romanescu: ALDE Gorj e portavocea PSD

Liderul ALDE, ironizat de primarul Municipiului Târgu Jiu. Marcel Romanescu îl atacă pe Iordache prin prisma situației financiare pe care omul de afaceri o are. Edilul nu crede că democrat-liberalul va candida pentru Primăria Municipiului Târgu Jiu, convins fiind că acesta nu-și va lăsa afacerile pentru venitul „modest” încasat ca primar.

Liderul ALDE a declarat în urmă cu câteva zile că ia în calcul o candidatură la Primăria Municipiului Târgu Jiu. Pe baza acestei declarații, Romanescu și-a permis să facă glume acide. „În momentul de față am strategia făcută ca în 2020 să rămân primar. Dacă domnul Iordache vrea să candideze, poate, dar trebuie să aibă locuința aici. Nu că asta ar fi o problemă, la câți bani are poate să-și cumpere un cartier întreg și să se mute. La Târgu Jiu nu e ușor să obții un rezultat extraordinar. Am avut 17 ani un primar, au mai fost doi-trei. Pe de altă parte, nu cred că domnul Iordache, de la afaceri de 21 de milioane de euro, se va întoarce la un salariu de 10 mii de lei, asta-i părerea mea! Cred că e mult mai interesant să iei banii de la Consiliul Județean pe licitații, decât să vii aici să încasezi un salariu de primar”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Doar 4%?

Președintele PNL Târgu Jiu este convins că Iordache nu ar fi un contracandidat redutabil. „Ei demonstrează că sunt în campanie electorală. Îi interesează cetățeanul exact acum, înainte de alegeri. Dacă un an și 9 luni nu ai făcut nimic pentru Târgu Jiu, deși ai avut reprezentant prin consilierii locali… Se poate plânge USR, UDMR, PLUS, dar nu te poți plânge tu, atâta timp cât prin reprezentanții tăi nu ai făcut altceva decât să blochezi permanent inițiativele care aduceau un beneficiu municipalității. Eu cred că cea mai bună variantă pentru Târgu Jiu rămâne Eduard Lădaru. Cred că Iordache și Lădaru sunt la același nivel. Lădaru poate totuși să-și dubleze scorul trecut. Împreună, cei doi, pot să atingă 4%. Cu 4% trebuie să fie atenți la pragul din Consiliul Local, că acolo îți trebuie 5% ca să intri”, a mai declarat primarul.

Trompeta PSD

De fapt, Romanescu este convins că ALDE nici nu va avea un candidat propriu pentru Primăria Municipiului Târgu Jiu, urmând să-și susțină aliații. „După părerea mea, eu cred că ei vor susține candidatul PSD-ului. Nu știu dacă își vor schimba strategia. ALDE, la Târgu Jiu, este portavocea PSD-ului. Nu este vina lui Iordache, dar mă așteptam să schimbe ceva. Oamenii cred că au înțeles foarte bine că asta se face la Târgu Jiu, unii pregătesc mesajele, iar alții le transmit”, a mai declarat Romanescu.