Marian Rotaru, candidatul PMP la Primăria Târgu Jiu

După ce ieșit pe ușa din dos, Marian Rotaru vrea din nou a Primăria Târgu Jiu. Nu oricum ci ca primar! Partidul Mișcarea Populară îi va susține candidatura, echipa municipală fiind dispusă să defileze cu Rotaru în campania electorală.

Organizația județeană a PMP Gorj și-a anunțat candidatul la Primăria Târgu Jiu. Popularii gorjeni vor merge pe mâna lui Marian Rotaru, fostul director al Directorului de Patrimoniu din cadrul aceleiași unități administrativ teritoriale. „După ce am făcut un sondaj pe municipiul Târgu Jiu, după ce am discutat cu conducerea organizației municipale am luat hotărârea de a-l susține pe Rotaru Marian. Un om cu experiență în administrația publică locală, un fost primar al comunei Lelești. Dumnealui a ocupat și o funcție de director în cadrul instituției, deci, după părerea noastră cunoaște foarte bine realitățile municipiului Târgu Jiu. A implementat și câteva proiecte propuse de consilieri locali precum și rezolvarea acelei probleme spinoase cu locurile de parcare”, a declarat liderul PMP Nicolae Davițoiu.

Pod de aur

Candidatul PMP mizează pe experiența acumulată la Primăria Lelești. Rotaru crede că lucrurile bune făcute în localitatea limitrofă îi vor convinge pe târgujieni să pună ștampila pe el. „Comuna Lelești, față de alte localități are în toată comuna apă gaze și canal. În Târgu Jiu în zone precum Polata, Ursați, Bârsești. Slobozia , Iezureni nu există gaze, canalizare sau apă curentă. Deci, sunt multe de rezolvat în Primăria Târgu Jiu. Locurile de parcare cu care se laudă acum Romanescu, îi amintesc că aceiași firmă a venit atunci la primăria dar nu au avut deschidere. Am rezolvat și problema de la Rodna și cred că împreună cu echipa PMP cred că vom face lucruri bune și nu vor dezamăgii. Eu cred că în Primăria Târgu Jiu trebuie să dispară birocrația. Acum acolo se merge pe „Să Trăiți, Am înțeles!”. Cine nu face așa, este executat pe loc, la fel ca mine. Sunt multe de rezolvat, sunt multe de făcut. Voi avea în vedere școlile, mijloacele de transport din Târgu Jiu, subsolurile blocurilor problema locurilor de parcare. Noi avem în vedere programe pe termen scurt și nu pe termen lung așa cum au actualii candidați anunțați. Nu spunem că facem pod de aur de la Târgu Jiu la Craiova dar vrem să facem condiții civilizate”, a declarat Marian Rotaru.

Directorul pedichiură

Marian Rotaru a mai candidat pentru Primăria Târgu Jiu, în 2016, din partea Partidului Social Românesc, când a ocupat locul doi, după Florin Cârciumaru. Ulterior Rotaru a devenit director al Direcției de Patrimoniu din cadrul Primăriei Târgu Jiu, direcție din fruntea căreia a plecat după ce în presă au apărut imagini cu el în timp ce una dintre angajatele instituției pe care o conducea îi făcea pedichiura.