Mihai Weber: Ion Iordache a dat dovadă de imaturitate politică

Scandal între Partidul Social Democrat Gorj și formațiunea politică ALDE. Afirmațiile liderului ALDE Gorj, Ion Iordache cu privire la ruperea alianței dintre cele două partide, i-a uimit până și pe mai marii lideri politici PSD-iști. Iordache spune că nu este un punct de vedere oficial al partidului pe care îl conduce, ci o opinie personală.

”Este un punct de vedere al meu și atât. Nu este un mesaj al partidului. Este dorința oamenilor care îmi sunt apropiați, a colegilor, a cetățenilor cu care stau de vorbă. Acesta este mesajul pe care îl primesc și nu pot decât să-l respect și sunt de acord cu el. Plecând de la ce se întâmplă la Complexul Energetic Oltenia, știm cu toții că sunt pierderi istorice” a spus Ion Iordache la Radio Tg-Jiu

Mihai Weber se arată șocat de declarațiile liderului ALDE Gorj și nu-și imaginează ce a putut să stea la baza acestora.

”Sunt două declarații care au șocat: ”această guvernarea e un dezastru” în condițiile în care ALDE este la guvernarea și eu personal nu înțeleg și alta ”să ieșim de la guvernare să oprim jaful PSD”. Sunt niște declarații extrem de dure și nu știu dacă a avut mandat de la centru. Pentru că ne-a pus și pe noi într-o lumină proastă. Noi suntem parteneri de alianță cu ALDE și atunci care ar trebui să fie reacția noastră când spune ”jaful PSD”?

La Severin, în conferința de presă, în care au fost prezenți și Ministrul Eugen Teodorovici, care este și președinte executiv, cu premierul, doamna Dăncilă, cu secretarul executiv, domul Fifor, și cu Sorina Pintea, domnul Teodorovici mi-a arătat acest titlu. Doamna premier de asemenea a văzut și a rămas șocată. Bănuiesc că în urma acestor reacții și declarații făcute vor avea loc la centru discuții. Pe noi ne poziționează destul de delicat. Noi am avut o discuție cu partenerii de la ALDE acum două săptămâni i-am motivat domnului Iordache reacția mea și i-am spus că nu am nimic împotrivă dar hai să facem să fie bine. Eu am crezut că lucrurile au fost înțelese. Nimic nu prevestea aceste declarații destul de grave. Nu știu ce a stat la baza acestor declarații” a spus liderul PSD.