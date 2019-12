Prioritățile deputatului Vîlceanu, în 2020

Pe final de an, deputatul PNL, Dan Vîlceanu, vorbește despre planurile din 2020. Pe lista de priorități a deputatului se află mai multe investiții încă nefinalizate în Gorj, în plan politic vrea un singur lucru, să câștige alegerile din următoarele scrutine electorale.

Parlamentarul de Gorj are în plan ca pe final de mandat să pună la punct mai multe obiective din Gorj, care, până în prezent nu au fost duse la bun sfârșit. Probleme pe infrastructură dar și investiții importante care zac nefinalizate au fost trecute pe hârtie de Vîlceanu. Spre deosebire de colegul PSD, Mihai Weber care susține că drumul expres Craiova- Târgu Jiu ar fi ținta numărul unul, liberalul afirmă cu jumătate de gură că această investiție mai are de așteptat. „Prefer să nu-i mint pe gorjeni. În bugetul pe 2020 sunt cuprinse o serie de investiții pe infrastructură dar nu poți gândi lucrurile în funcție de un anumit județ, pentru că atunci nu faci nimic! Poți să te gândești la investiții prin Consiliul Județean, cât are CJ atribuții, și, mai poți, să te gândești la întreținerea drumurilor naționale care traversează județul, dar, când vorbim de drumuri expreș și autostrăzi lucrurile trebuie gândite la nivel național. Ne interesează drumul expres Craiova- Pitești pentru care acum, în guvernarea noastră, s-au făcut câțiva pași prin începerea lucrărilor și ne interesează foarte tare segmentul de autostradă Sibiu -Pitești pentru că acest tronson înseamnă pentru România o autostradă de la Nădlac până în Constanța. Eu cred că toată lumea e conștientă că nu poți face drumuri expres și autostrăzi, într-un an, cât este nevoie în România, dar, este evident că drumul expres Târgu Jiu -Craiova este foarte necesar și pentru Gorj. Ne-ar oferi o altă perspectivă. Pentru 2020 pe mine, ca parlamentar de Gorj, m-ar interesa foarte tare să port discuții cu Ministerul Transporturilor pentru Podul de la Lainici. Cred că trebuie finalizat acel pot cât mai repede pentru că această rută comercială importantă pentru noi este scoasă din uz. Mă interesează investiția Hidroelectrica de la Bumbești Jiu care este finalizată 98%, însă, a rămas așa de ani de zile, și, mă mai interesează să găsim soluții pentru cetățenii din Albeni deoarece oamenii aceia nu pot fi împroprietăriți deși au deja case, nimeni nu a făcut nimic pentru acei cetățeni! Cam acestea ar fi prioritățile mele pentru 2020”, a declarat deputatul PNL Dan Vîlceanu.

Planuri politice

În plan politic liderul PNL Gorj vorbește despre o reușită pe care organizația pe care o conduce trebuie să o atingă în 2020. „Avem un an 2020 cu o guvernare stabilă. Pregătim alegerile pentru locale și parlamentare, ne propunem în Gorj să câștigăm alegerile locale, ne interesează primăriile municipii dar și Consiliul Județean și să câștigăm în județ alegerile parlamentare din 2020”, a mai declarat liberalul șef de la Gorj.