PSD Gorj și-a stabilit peste 50% din candidați. Urmează Primăria Târgu Jiu!

Social-democrații gorjeni și-au stabilit mai mult de jumătate din candidații care vor intra în cursa electorală pentru alegerile din vară. Majoritatea, primari în exercițiu, vor fi susținuți pentru încă un mandat în fruntea administrațiilor publice locale.

Organizația județeană a PSD Gorj anunță în această săptămână candidatul la Primăria Municipiului Târgu Jiu. Prin această nominalizare se deschide câmpul de luptă pe cel mai important teren din județ. Președintele Mihai Weber susține în mare PSD Gorj și-a stabilit candidații, mici tatonări având loc în această perioadă. „ Politica înseamnă arta negocierii. Sunt discuții în această perioadă. Orice formațiune politică, mai ales în această perioadă, încearcă să-și găsească persoanele potrivite pentru listele de consilieri sau pentru funcția de primar. La noi, PSD, lucrurile sunt deja limpezi. Majoritate din primarii aflați acum în funcție vor fi nominalizați pentru că se știe că un primar în funcție pleacă cu mai mult de 90% șanse să câștige în primul tur și cu 82% dacă vorbim de două tururi. Bineînțeles, că procentele acestea se raportează doar la primari care au făcut ceva și au adus un plus valoare comunității. Am avut discuții cu toți primarii și nu mai mergem cu jumătăți de măsură, acum discutăm în primul rând de soarta primarilor și de viitorul comunităților. Poate că vor fi anumite schimbări și din partea celor care doresc să nu mai meargă în continuare, dar, vorbim în acest caz de un număr foarte mic. Mai este o situație în care un primar nu mai vrea să continue, vrea să se retragă și să-și continue cariera personală, și, atunci, acolo trebuie să căutăm cea mai indicată persoană să câștige. Mai avem o speță de incompatibilitate cu actualul primar și acolo trebuie să căutăm un alt candidat. Într-o localitate nu mai sunt obținute rezultatele pe care ar trebui să le avem, prin prisma primarul în funcție, și acolo o alianță probabil nu ne-ar aduce beneficii, dar, în mare parte avem peste 50% din primari nominalizați”, a declarat liderul PSD Gorj.