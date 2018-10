PSD și Pro România își dau mâna! Vezi în ce proiect!

Parlamentarii își dau mâna pentru a rezolva dolenațele minerilor aflați în grevă de o săptămână. O modificare a legii cer ortacii care s-au săturat să fie discriminați. Aleșii par dispuși să-i ajute, însă, nu promit și că o vor face.

Parlamentarul PSD Scarlat Iriza susține că va iniția un proiect de lege care să-i favorizeze și pe minerii gorjeni însă nu este convins că acesta va trece de votul colegilor. „Noi încercăm să-i ajutăm. Nu promitem că putem și printr-o lege pe care să o voteze toată lumea. Am modificat legea pentru CEH dar ei au mine în substeran. Au prefectă dreptate minerii. Eu nu am fost omul care să nu merg în cariere, doar am lucrat acolo. Știu că sunt condiții grele de muncă și că minerii merită dar nu putem promitem ceva ce nu putem să realizăm 100%” , a declarat parlamentarul PSD Scarlat Iriza.

Lucru în echipă

Deputatul Pro România susține că nu are nicio putere în Parlament însă pare dispus să facă front comun cu parlamentarii gorjeni în favoarea minerilor. „Împreună, toți parlamentarii din județul Gorj, trebuie să găsim o soluție. Noi ca și parlamentrai PRO România mai greu. Doar să încercăm să depunem amendamente la legea pensiilor dar cei care pot să rezolve aceste lucruri sunt cei de la PSD și ALDE dar și cu voturile noastre dacă doresc să lucrăm în echipă, să ne cheme atât cu mine cât și pe Dan Vîlceanu, să mergem la Ministerul Muncii, să căutăm soluții, eu cred că mineri merită aceaste lucruri”, a declarat Alin Văcaru de la Pro România.