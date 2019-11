PSD susține fermierii gorjeni!

Suma totala, decontata fermierilor gorjeni de către Centrul Judetean APIA Gorj, pana la data de 31 martie 2019, cu 3 luni inainte de data limita stipulata de legislatia comunitara si nationala, este de peste 20 milioane de euro, aproape 100 milioane de lei numai pentru masurile, submasurile, schemele si pachetele aferente cererii unice, in sector vegetal si animalier.

Practic, a fost autorizați si plătiți toți cei 18.209 fermieri care au depus in campania 2018, o cerere unica eligibila, fie la centrul județean, fie la cele 6 centre locale.

S-au platit in avans, 86% dintre fermierii din Gorj, in interiorul anului de cerere (16 octombrie – 30 noiembrie 2018), in suma de aproximativ, 14 milioane de euro.

Au fost primite si inregistrate 18.040 cereri, pentru o suprafata de 70.909,04 ha, in procent de 106,81%, fata de suprafata anului anterior, repectiv o crestere de 4.522,65 ha la nivelul județului Gorj.