PSD, ținta atacurilor politice înainte de europarlamentare

A început campania electorală?! Partidele politice din Gorj au început să-și „scoată” ochii. Investițiile promise și afișajul electoral sunt principalele teme de discuție în criticile aduse contracandidaților.

Organizația județeană a social-democraților rămâne principala țintă a atacurilor. Vizitele demnitarilor din ultimele săptămâni dar și promisiunile făcute atrag antipatia foștilor colegi. Cei de la Pro România susțin că așteaptă ca pesediștii să-și respecte promisiunile făcute. „Să dea Dumnezeu să fie bani pentru toate investițiile promise, pentru spital, pentru muzeul Brâncuși, centura ocolitoare și așa mai departe. Eu îi laud dacă fac lucrurile acestea. De fiecare dată când se fac lucruri constructive, chiar dacă sunt făcute de alt partid, eu îi laud. Voi urmări și dacă nu se va întâmpla așa, cu siguranță le voi spune că mint populația. E ciudat că au apărut toate lucrurile acestea acum, înainte de europarlamentare. Până acum nu era nimic, centura era blocată, spitalul era tot la fel. Acum sunt bani și pentru spital, și pentru centură, sunt bani pentru toate. O problemă și mai mare este însă la CEO. Nu am auzit pe nimeni de la CEO să spună că s-a rezolvat situația certificatelor de CO2. Lideri politici, precum foștii mei colegi de la PSD, care au spus că sunt toate lucrurile bune, am auzit. Am auzit lideri politici care au spus că sunt prejudicii. Dacă domnul Tăriceanu știe lucrul acesta, nu cred că trebuie să spună în presă, trebuie să anunțe pe altcineva ca să se ia măsuri, dacă lucrurile acelea sunt reale, de nu știu ce prejudicii”, a declarat deputatul Alin Văcaru.

Prea multă promovare

Deranjați de investițiile pesediștilor sunt și liberalii care susțin că nu agreează modalitatea social-democraților de a-și face campanie. Liderul Dan Vîlceanu, cunoscut pentru discuțiile în contradictoriu pe care le are cu membri săi din partid, în special primari, susține că edilii din PSD sunt umiliți prin prea multă promovare “Cei de la PSD își cheamă primarii în conferință și îi umilesc. Ne arată ce tari sunt ei, că primarii și-au regăsit iubirea față de partid. Asta înseamnă să faci politică? Noi nu avem politica asta! Sunt oameni care vor să vină la noi și îmi cereau să fac conferință de presă și să-i prezint. Nu am făcut niciodată asta!”, a declarat Dan Vîlceanu

Bannerele jos!

Liberalii nu-i ratează nici pe cei de la ALDE pe care îi faultează pe linie de promovare electorală. „În campania electorală care bate la ușă o să vedeți numai materiale cu ALDE la Rovinari. Inclusiv președinte PSD Rovinari a trebuit să facă greva foamei ca să pună un banner pe un stâlp. Noi avem cerere depusă de 30 de zile și nimic. Comunism!”, a mai declarat liberalul șef de la Gorj.