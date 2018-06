Romanescu despre o posibilă plecare din PNL : „La UDMR mai rămâne să vedem….”

Romanescu s-a săturat de joaca de-a politică. Președintele PNL Târgu Jiu a declarat că nu va părăsi formațiunea din care face parte, cel puțin nu până la expirarea mandatului. ALDE, PSD și Pro România sunt cele trei partide la care Romanescu și-ar fi negociat trecerea.

Săptămânal președintele PNL Târgu Jiu este plasat de colegii, politicieni, la câte un partid. Până acum Romanescu a reușit să facă turul principalelor organizații din Gorj fără să semneze și vreo adeziune. Sătul să fie subiect de bârfă Romanescu vrea să pună capăt speculațiilor care-l pun într-o lumină de traseism politic.

UDMR următoarea țintă?

„Eu sunt membru PNL. De Pro România aflu și eu din presă. Sunt subiecte pe care, e clar, că adversarii politici le pun pe agenda lor. Eu nu am pe agendă decât probleme legate de primăria, nu ma interesează partea politică. Nu știu ce scop au toate aceste discuții. Am văzut toate formațiunile politice în afară de UDMR, am deja adeziune la fiecare formațiune politică. La UDMR mai rămâne să vedem cine iese cu o declarație să spună că m-am văzut cu președintele UDMR și că am rezolvat problema. Până în 2020 voi rămâne la PNL, nici nu se pune problema. Nu are rost să mai discut acest subiect”, a declarat președintele PNL Târgu Jiu Marcel Romanescu.