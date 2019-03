Romanescu, găsit vinovat de liderii ALDE pentru blocajul de la CSM! „Cine și-a însușit acel proiect?”

Primarul din Rovinari, Robert Filip, le dă sfaturi edililor târgujieni care nu sunt în stare să pornească activitatea Clubului Sportiv Municipal. Filip îl găsește vinovat chiar pe primarul Marcel Romanescu, cel care a acceptat să organizeze concursul pentru șefia CSM, deși știa că validarea rezultatului trebuie făcută tot printr-o hotărâre de consiliu local.

În timp ce aleșii târgujieni au înființat un club sportiv doar pe hârtie și nu sunt în stare să numească un șef, un astfel de CSM funcționează deja de trei ani de zile la Rovinari, iar aproximativ 700 de copii își desfășoară activitatea acolo în fiecare zi. Revoltat de incompetența colegilor de la Târgu Jiu, primarul Robert Filip și-a permis să le dea câteva sfaturi. „Referitor la acest CSM, știți că orașul Rovinari a înființat un astfel de Club în 2016, care se și numește Jiul Rovinari 2016. În momentul în care se fac hârtiile pentru înființarea acestui Club, de la bun început, când s-a organizat concursul, pentru că în spate avea o hotărâre de consiliu local, trebuia să se specifice clar ce se întâmplă ca și pași. Se organizează concursul, cu ducere la îndeplinire este X și va semna clar contractul cu domnul primar, care este ordonator principal de credite în instituție. Din punctul meu de vedere, dacă s-a organizat concursul legal, conform hotărârii de consiliu local, trebuiau să semneze pur și simplu contractul, pentru că aste e finalitatea. Consiliul local trebuia doar să ia act de acest concurs. De ce trebuie să mai valideze consiliul local, ce legătură are asta? Pur și simplu se semna și se încheia conflictul”, a declarat Robert Filip.

„De ce nu a schimbat lucrurile?”

Filip spune că vina este împărțită între consilierii locali și primarul Marcel Romanescu, cel care a acceptat să organizeze concursul, deși știa că validarea rezultatului este la mâna consilierilor. „Cine și-a însușit acel proiect la timpul respectiv, care prevede că rezultatul concursului trebuie aprobat printr-o hotărâre de consiliu? Domnul primar! Dacă hotărârea de consiliu privind înființarea CSM a fost adoptată în anul 2017, de ce nu a schimbat lucrurile înainte de concurs? Proiectul a fost modificat însă în anul 2018, în timpul mandatului domnului primar Romanescu. Un concurs nu îl validează niciodată consiliul local. Noi la Rovinari avem în momentul de față 700 de copii la toate grupele de sport. Cred că sunt cei mai mulți copii din Oltenia, nici la Craiova nu au atâția copii. Acest Club putea să meargă de un an de zile. Este un Club în cadrul Primăriei, putea să aibă angajați antrenori și așa mai departe. Noi avem locuri aprobate prin organigramă, am angajat antrenori, ca să nu vină Curtea de Conturi să îți impute banii, apoi am angajat director”, a mai spus primarul din Rovinari.

„Proiectul e făcut de Romanescu”

Și liderul ALDE Gorj, Ion Iordache, îl arată cu degetul tot pe primarul Marcel Romanescu pentru blocajul de la CSM Târgu Jiu. „Proiectul de hotărâre nu e făcut de consiliul local, e făcut de domnul primar Romanescu. Inițiator este domnul primar”, a spus Iordache.