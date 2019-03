Romanescu: „PSD nu a identificat un candidat care să îmi creeze probleme”

Marcel Romanescu nu se declară surprins de faptul că primarul comunei Runcu stă cel mai bine în sondajul PSD pentru Primăria Târgu Jiu. Romanescu spune că Adi Câmpeanu și-a câștigat notorietatea prin rezultatele obținute, însă nu crede că el va fi candidatul PSD la Târgu Jiu în 2020. Liberalul este convins că subiectul a fost prezentat opiniei publice tocmai pentru că PSD nu are încă un candidat care să îi creeze probleme.

Primarul Comunei Runcu, Adi Câmpeanu, a fost anunțat recent drept social-democratul care stă cel mai bine în sondajul intern al PSD pentru Primăria Târgu Jiu. Marcel Romanescu nu se declară însă îngrijorat, deoarece Câmpeanu a anunțat public că nu vizează un astfel de post. „Primarul de la Runcu este un om care a demonstrat foarte multe lucruri în localitatea pe care o conduce. Iau în serios orice candidat care vine din partea PSD, nu numai pe domnul primar de la Runcu. Ținând cont de forța politică pe care o are PSD la Târgu Jiu, orice candidat poate să ridice probleme în campania din 2020, nu în special domnul Câmpeanu. Din ce am văzut, dânsul nu își dorește să candideze la Târgu Jiu, dar orice este posibil până în 2020. Domnul Câmpeanu beneficiază de o notorietate bună la nivelul municipiului Târgu Jiu, ținând cont de faptul că Runcu este la 15-20 de km de Târgu Jiu, dar mai avem experiențe de acest gen. Vă aduceți aminte că în 2016 a candidat Marian Rotaru și a făcut o figură frumoasă. Acel loc doi și rezultatul pe care l-a obținut este un punct de reper pentru toate formațiunile politice. Asta nu înseamnă că pleacă cu prima șansă, pentru că întotdeauna prima șansă o are primarul în funcție. Vom vedea”, a declarat Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu.

„Sunt pregătit pentru orice confruntare”

Romanescu încă așteaptă ca PSD să prezinte rezultatul sondajului realizat acum câteva luni și este convins că partidul încă mai caută pentru desemnarea omului potrivit. „E clar că voi avea contracandidat de la PSD și sunt pregătit pentru orice confruntare cu oricine ar veni din această zonă. Din ce am văzut sunt 15-20 de posibili contracandidați. Ar fi fost extraordinar să fi prezentat PSD și procentul, atunci ne-am fi dat seama. Dacă ești primul dintre cei care au fost pe listă, nu reprezintă foarte mult. Nu știu de ce nu au prezentat rezultatele. Este clar că, cel puțin în acest moment, nu au identificat un candidat care să îmi creeze probleme. Dacă rezultatele sunt apropiate între candidații PSD-ului, înseamnă că toți au șanse de a candida”, a mai spus primarul liberal al Târgu Jiului.