Scrisoare deschisă către Vîlceanu. Consilier PNL: Doriți creşterea PNL Gorj ori ruinarea lui?

Se încing spiritele în PNL Gorj pe tema nominalizări candidaților pentru alegerile locale. Un consilier local din Rovinari aruncă critici grele la adresa liderului Dan Vîlceanu. Motivul este un joc dublu pe care l-ar face șeful organizației județene față de organizația din Rovinari.

Liberalii se ceartă mai nou pe rețele de socializare. Un ales local i-a scris o scrisoare deschisă liderul Dan Vîlceanu în care a dezvăluit toate jocurile murdare din organizația județeană. Petre Goanță, consilier local PNL la Rovinari este supărat că există speculații pe tema viitorului candidat la primărie. „În ultima vreme în viața politică a județului Gorj, au loc diverse mutări, permutări, dar şi numiri controversate la vârful ierarhiei statului .Permiteți-mi să spun că nu puteți fi străin de toate acestea. Încă din 2016 PNL Gorj sub conducerea dvs a avut un comportament duplicitar privind organizația de la Rovinari. Le-ați girat celor doi, Bardan şi Bărbulescu, excluşi ulterior, dorința de a “negocia” votul lor în consiliul local Rovinari cu R.Filip, astfel încât atât dvs cât şi cei doi, să vă rezolvați anumite interese. Cei puşi la zid ulterior în BPJ, am fost noi ceilalți, care am ținut drumul drept. Reacția dvs duşmănoasă în ceea ce ne priveşte ne-a pus încă de pe atunci în alertă. O altă pată, pe obrazul PNL de această dată, a fost includerea familiei Filip în partid, prin Cristi Crăc ca şef de organizație şi candidat la primăria Drăguțeşti. Cunoaşteți ruşinoasele înregistrări care ne-au adus deservicii, nu mai reiau. Robert Filip + Crăc, nu au putut demonstra, cu tot turismul lor electoral, că pot scoate un scor fabulos încât să devină o opțiune prin care să ne demonstrați nouă, ori să vă justificați ulterior la întrebarea : De ce d-le preşedinte ? Şi, totuşi ! În continuare lăsați să curgă în spațiul public, fără a infirma absolut deloc, posibilitatea ca R.Filip să fie candidatul PNL la primăria Rovinari. Drept urmare, consider că aveți două opțiuni:

– Fie ieşiți într-o conferință de presă prin care confirmați public, fără putință de tăgadă, candidatura lui Chivu Laurentiu drept inalienabilă şi inamovibilă.

– Fie vă asumați de pe acum “aterizarea” d-lui Goe în PNL.

Nu cred că este cazul să aveți rețineri. Unde a încăput PSD încape şi ALDE nu-i aşa ? Faceți colecție, la naiba ! Să ştim cum stăm ! Noi, toți ceilalți, ne vom urma candidatul desemnat. Oriunde ! Şi vă asigur că şi electoratul său. Un liberal adevărat, preferă să piardă corect, decât să câştige necinstit. “Prin noi înşine” Vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care l-ați acordat org.PNL Rovinari. Fabulos, dar inexistent ! Şi ar fi fost frumos să fie doar atât. În fapt, am fost sabotați permanent!”, a scris Petre Goanță în scrisoarea adresată lui Vîlceanu.

PNL pute!

Liberalii critică și modul liberal de a promova și schimba oamenii din funcții publice.” D-le preşedinte, nimeni nu contestă dreptul unui partid politic de a schimba la vârf, ori în deconcentrate, oamenii fostei guvernări. Dimpotrivă! Am cerut şi cerem depesedizare la maxim! Dar să fie “omul potrivit la locul potrivit”. Pentru asta am luptat, pentru asta ne-am pus “pielea la saramură”. Pentru că cei care au avut de suferit, cei care au suportat abuzuri şi şi-au asumat riscurile, suntem noi cei mici. Noi, sutele de mii de cetățeni, care frumoşi şi liberi am multiplicat mesajul şi am dus greul bătăliei. Nu dvs ! Dvs nu ați riscat nimic. Nici pierderea locului de muncă, nici siguranța în afaceri. Cum putem demonstra publicului din Gorj că suntem altfel? Numind un avocățel de duzină secretar de stat la Ministerul de Finanțe ? E noaptea minții! Țărăniştii au pus un electronist la agricultură și au dispărut ! Ce nu pricepeți dvs, este că electoratul de dreapta este greu de convins şi uşor de pierdut. Luptător, cu principii civice solide, dedicat, devotat, dar nu este dispus să înghită explicații pesediste, pentru că urăşte PSD ! După toate acestea, eu nu ştiu ce să cred. Doriți creşterea PNL Gorj ori ruinarea lui ? Regret că sunt nevoit să recunosc că PNL Gorj, la vârful său, pute a PSD – ALDE. Dar pute rău !”, a mai scris alesul din Rovinari.