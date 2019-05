Șeful Consiliului Județean, Cosmin Popescu, despre Romanescu: are o problemă!

Se dă startul luptei pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Pe baza rezultatelor obținute la alegerile europarlamentare cele două mari forțe politice din Gorj își fac planuri. Deși au pierdut municipiul, liberalii sunt convinși că în 2020 vor continua proiecte începute la primăria Târgu Jiu.

PSD a câștigat alegerile în ambele municipii din județ. Scorul cel mare s-a obținut în Târgu Jiu unde social-democrații au obținut 24,75%. În aceste condiții liderii PSD sunt convins că până la viitoarele alegeri vor recăpăta încrederea electoratului. „Am câștigat anumite secții pe care PSD niciodată nu le-a câștigat. Nu cred că au fost foarte multe voturi pe lista suplimentară așa cum justifică unii rezultatele. La acest moment primarul Romanescu are o problemă, cu oamenii care i-au acordat încrederea acum un an de zile. Vorbim de fiefuri de dreapta pe care PSD-ul niciodată nu le-a câștigat. Nu am dat startul unei campanii interne în ceea ce privește desemnarea candidatului la primăria municipiului Târgu Jiu”, a declarat președintele executiv Cosmin Popescu.

Voturi false

Președintele PNL susține că premisa pe care merg social-democrații este una greșită. Romanescu vorbește despre voturi temporare care la localele din 2020 vor dispărea. „Eu am spus că dacă aș fi avut candidat pe listele europarlamentare aș fi bătut sigur PSD. Am văzut o prezență surprinzătoare pe liste suplimentare ceea ce înseamnă că sunt partide care și-au cărat oamenii la Târgu Jiu, să voteze. Știu sigur că la alegerile locale votează doar târgujienii și pe asta mă bazez. La PNL este un vot curat pe care l-au dat doar oamenii din oraș. Sunt mulțumit de prezența la vot și de scorul de la Târgu Jiu pentru că vorbesc de o campanie foarte bună făcută de organizația municipală și de rezultate pe care eu nu le vedeam posibile”, a declarat Marcel Romanescu, președintele PNL Târgu Jiu.