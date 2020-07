Slapciu, alături de Cosmin Morega, în lupta pentru Municipiul Motru

- Advertisement -

Fostul liderul PMP Motru a trecut la PSD. Aurel Slapciu a anunțat că îl susține pe Cosmin Morega pentru postul de primar.

După o lungă perioadă de timp, trei ani, de când s-a retras din spațiul public, afaceristul Aurel Slapciu revine pe scena politică. A plecat dezamăgit din PMP și revine plin de optimism în PSD. Vrea să-i fie alături lui Cosmin Morega în lupta pentru Primăria Municipiului Motru. “Există mai multe feluri de a face politică. Eu o văd din mai multe perspective, dar cred că politica ce nu va mai avea în viitor un sens unic, cu care toti oamenii să fie de acord. Pentru a gestiona o situație politică trebuie să stim încotro mergem, nu doar unde ne aflăm. Vreau să-i fac atât cât pot eu pe oameni să creadă că politica este un act normal, uman un gest de implicare, o datorie. Cu toate astea, am stat deoparte. Pentru că asta am crezut sincer că am eu de facut. Pentru că putem și merităm mai bine de atât. Negocierea politică este un proces lung și deseori provocator. În Motru ca și în județ, cred că aspectul economic realmente contează. Îl susțin pe Cosmin Morega și am credința că are șanse maxime să câștige primăria municipiului motru. Sunt încrezător că împreună cu, Cosmin Morega și echipa PSD Gorj vom depăși în cadrul unei noi administrații pentru Motru decalajele care ne separă de Vestul tarii”, a transmis Aurel Slapciu.