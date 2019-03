Tăriceanu despre o candidatură la prezidențiale: ”nu am nicio ezitare să candidez”.

Liderul ALDE a ajuns la finele săptămânii trecute la Gorj pentru a promova lista partidului pentru alegerile europarlamentare. Printre declarațiile politice care făceau referire la colegii, viitori candidați, Tăriceanu a vorbit și despre o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din toamnă.

Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat la Târgu Jiu că nu are ezitări în privința unei posibile candidaturi. Totuși, nu s-a hazardat în a oferi un răspuns clar preferând înainte să-și consulte partenerii de alianță. „Cred ca este un pic prea devreme, dar nu am ezitări în a-mi asuma o candidatură însă în acest moment e bine să ne preocupăm de alegerile pentru Parlamentul European. Ea reprezintă o piatră la construcția viitoarei competiții din toamnă, alegerile prezidențiale. Va trebui să vedem cine în cadrul coaliției este candidatul cel mai bine plasat pentru a-l învinge pe Iohannis. Dacă voi fi eu acela, nu am nicio evitare sa candidez”, a declarat la Târgu Jiu președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu.

Înțelegere din ambele tabere

Cât despre o posibilă dispută cu PSD-ul pe tema candidatului comun, Tăriceanu a concluzionat : „ne înțelegem întotdeauna. Sunt peste doi ani de zile și am demonstrat că știm să ne înțelegem”. În schimb liderul ALDE nu s-ar mai vedea în fruntea Guvernului. „Prim-ministru, încă odată? Păi dacă am fost o dată aș putea să fiu chiar mai bun la un al doilea mandat dar acum scadențele politice ne obligă la alte obiective”.