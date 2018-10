Tudor chemat la raport! Vezi ce s-a discutat!

Liderul PSD Gorj pune piciorul în prag. Florin Câricumaru s-a săturat de atacurile pe la spate din organizația pe care o conduce motiv pentru care i-a chemat pe nemulțumiți la discuții. O sedință importantă a avut loc între actorii care s-au duelat în ultima perioadă în declarații, în urma dialogului taberele fiind din nou aduse spre o echipă comună.

Liderul PSD Gorj i-a covocat, ieri, la discuții pe Mihai Weber, Cosmin Popescu și Adrian Tudor. După săgețiile aruncate în presă pe tema susținerilor pentru funcții importante, Cârciumaru a dorit să afle ce stă în spatele acestor înțepături. „Am purtat o discuție cu Adrian Tudor. De fapt am avut o discuție cu el în patru la care a participat și Cosmin Popescu și Mihai Weber și cred că lucrurile s-au lămurit. Spre surprinderea celor care au vrut să dezbine organizația, iată că prin maturitate am găsit soluția de viitor să facem trecerea corect de la o generație la alta. S-au inflamat spriritele dar cum spunea domnul Dragnea :”măi băieți sunteți doi oameni maturi cu pretenții de a fii ministrii, rezolvați problema!”.

După discuție purtată eu cred că lucrurile s-au lămurit. Au fost și declarații greșite între domnul Weber și domnul Tudor dar după dialog lucrurile s-au calmat și vom construi o echipă. Rezultate putem avea numai într-o echipă unită. Părerea mea e că s-a greșit cu câteva declarații în ceea ce-l privește pe domnul Adrian Tudor. În calitate de membru de partid, fiind în joc ca și candidat, l-a deranjat declarația vis a vis de persoana domnului Romanescu. Eu am spus de la bun început că organizația este puternică și nu se pune problema primirea primarului în exercițiu de la un alt partid. Dacă stăm rău încontinuare putem să încercăm cu un candidat dinafara partidului dar în niciun caz să fie deja angajat politic. Oricum, cred că Tudor va stii să respecte conducerea dar și conducerea trebuie să știe să respecte anumite persoane dacă nu chiar pe toți membrii de partid. Trebuie să strângem rândurile și să găsim un candidat competent pentru a recâștiga primăria Târgu Jiu”, a declarat Florin Cârciumaru la un post de radio local.

„Mă deranjează astfel de atitudini”

De celalată parte viceprimarul Adrian Tudor recunoaște că situația dintre el și președintele executiv Mihai Weber nu este tocmai relaxantă. „Am încheiat o discuție cu domnii Weber și Cârciumaru. Mi-am spus argumentele mele, ce aveam de spus în ceea ce privește relația tensionată din ultima perioadă. Am stabilit cum vom merge în continuare. Nu era nevoie de un armistițiu cu domnul Weber ci de cum trebuie să ne luptăm. Mie nu mi-e ușor să văd colegi de partid care-l îmbrățisează pe Marcel Romanescu. Pe mine mă deranjează astfel de atitudini”, a declarat după discuție Adrian Tudor.

Au acceptat tandemul?

Cât despre povestea alegerilor, care a dus la haosul din PSD Gorj, Cârciumaru susține că și această problemă a fost tranșată. „Am discutat cu domnul Dragnea ca să lamurim lucrurile în ceea ce priveste mandatul. În 2015 pe baza materialelor s-au organizat alegeri în 18 organizații și practic această problemă o au toate aceste organizații. Printre cele 18 e si Gorjul și trebuie să clarificam odata lucrurile, să punem stop haosului creat pe declarațiile date. Voi rămâne lângă viitoarea echipă dar momentan nu am discutat pe ce funcție. Nu m-ar deranja o funcție de vicepreședinte. Trebuie să găsim o formă corectă, legalizata de CEX prin care să pot să vin în sprijinul echipei cu experiența mea. Ei nu au notoritatea necesară dar Cosmin Popescu în caliatatea de președinte al Consiliului Județean are posibilitate să crească în sondaje. Domnul Weber devenind președintele PSD Gorj poate să devină o persoană foarte importantă și să crească, de aseamenea, în sondaje”, a mai declarat actualul președinte al PSD Gorj.

„Toți considerăm că este foarte bun Cosmin Popescu și poate că nu vrem să-l pierdem. Domnul Weber nu și-a dorit de prima dată să fie președinte. Dacă nu putem să-l convingem pe Cosmin Popescu nu putem , dacă nu va vrea- nu va vrea, e ok si poziția a doua. Nu sunt două tabere în PSD, sunt mai multe opinii. Eu nu am crezut că pot să fiu o voce atât de puternică încât să creez un tsunami prin declarația dată. Eu nu sunt disperat să am funcții”, a adăugat președintele executiv al PSD Târgu Jiu Adrian Tudor.