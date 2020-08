Vestul sălbatic, mic copil pe lângă Rovinari. Candidați urmăriți și amenințați în stil mafiot

- Advertisement -

Situația pare scăpată de sub control și la Rovinari, în contextul viitoarelor alegeri locale. Contracandidații primarului Filip sunt, la propriu, hărțuiți de indivizi care nu își dezvăluie identitatea și care par că lucrează în stil mafiot. Candidatii de pe lista PSD de la primărie și Consiliu Local susțin că sunt sunați cu numere ascuse și amenințați de persoane necunoscute.

Campanie în stil mafiot la Rovinari

La Rovinari, situația a ajuns atât de departe, încât mai mulți candidați de pe lista de la Consiliul Local nu vor să mai iasă în campanie de teamă. Oamenii sunt sunați și amenințați de persoane necunoscute. Li se transmite că, atât ei, cât și apropiații, riscă să rămână pe drumuri, fără locuri de muncă.

”Oamenii pe care îi am în echipă, cu care merg în campanie, sunt sunați cu număr acuns și amenintati. Și ieri a fost sunat un coleg de pe lista de consilieri și i s-a zis să aibă grijă cu Pistolea că s-ar putea să rămână fără serviciu. Oamenii se simt vânați, credeți-mă. Cei de la la Minprest nu vă mai spun. Au fost amenințați chiar de conducerea societății, care le-a transmis că vor rămâne fără locurile de muncă. Li s-a spus să stea în banca lor, să nu se mai afișeze cu mine, să nu mai posteze materiale promoționale cu noi, cei de la PSD. Am rămas cu doar trei colegi, deoarece restul s-au speriat că vor rămâne șomeri, atât ei cât și soțiile lor sau propiații, dacă mai rămân alături de mine”, a declarat Constantin Pistolea, candidatul PSD de la Rovinari.

Șefi din CEO, complici la presiuni . ”Așa ceva nu am mai întâlnit”

Viață grea au și angajații Complexului Energetic Oltenia, care au o altă opțiune politică decât cei de la PNL. Aceștia sunt amenințați de anumiți directorași, dar și de unii lideri de sindicat, că vor rămâne fără serviciu. Pe de altă parte, cei care își declară susținerea beneficiază de anumite facilități.

”Nu mai spunem că de două luni s-au dat semnale pe bandă rulantă prin Complex. Noi, cei de la sindicat, vroiam să îi ajutăm pe oamenii din sindicat, să le rezolvăm problemele și nu s-a putut sub nicio formă. În schimb, ei, într-un timp foarte scurt, rezolvau toate problemele. Au mers la oameni și le-au promis clase, promovări, salarii, de toate. Umblă cu agendele prin cariere și le promit oamenilor din Complex tot felul de lucruri. Sunt urmărit când ajung la serviciu, când plec. Nu pot ieși din unitate că sunt urmărit. Am făcut și eu politică ani de zile, dar așa ceva nu am mai întâlnit. Suntem hărțuiți de-a dreptul. Și când au fost ai nostri (PSD-n.r.), ne-am făcut treba, nu au presat pe nimeni, așa ceva eu nu am pățit! Chiar am vorbit cu un coleg și mi-a zis că i s-a spus să-mi transmită că, atât eu cât și soția, o să avem probleme. Lucrez la Pinoasa, ca inginer, dar asta se întâmplă în toate carierele”, a declarat Pistolea.

Constantin Pistolea nu este singurul care sesizează presiunile la care este supus, atât el, cât și colegii săi, candidați la Consiliul Local. Desprea astfel de practici, la Rovinari, a vorbit și contracandidatul său Laurențiu Chivu, care l-a acuzat public pe primarul Robert Filip de faptul că și-a pus oamenii pe urmele sale. Din păcate, însă, Rovinari nu este singura localitate în care se apelează la astfel de practici de intimidare a contracandidaților. Și Turceni a devenit un fel de Vestul sălbatic.