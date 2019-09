Vîlceanu o dă în judecată pe ministrul Pintea! Vezi de ce!

Ministrul Sănătății, amenințat de un parlamentar din Gorj cu judecată. După ce oficialul de la București și președintele Consiliului Județean Gorj au refuzat să facă public raportul privind controlul făcut de Corpul de Control al Ministerului la Spitalul din Târgu Jiu, Dan Vîlceanu afirmă că o va acționa în instanță pe Sorina Pintea. Scopul este de a arăta opiniei publice că în unitate s-ar fi descoperit mai multe nereguli care sunt ținute departe de ochii pacienților.

Liberalii au făcut numeroase demersuri pentru a intra în posesia raportului doar că orice încercare a dat greș. Acum, încearcă pe calea instanței să afle ce s-a consemnat în cele peste 160 de pagini, cât are raportul respectiv. „Am comunicat doamnei ministru Sorina Pintea că o voi acționa în instanță pentru a pune la dispoziție raportul privind controlul făcut de Corpul de Control al Ministerului la Spitalul din Târgu Jiu. Aștept un răspuns din partea doamnei ministru, dacă nu, în următoarele zile, voi depune la instanță o acțiune prin care să o obligăm pe doamna Pintea să pună la dispoziția cetățenilor din județul Gorj raportul pe care l-a efectuat Corpul de Control la spitalul din Târgu Jiu. Am făcut aceste demersuri considerând că, din calitatea mea de parlamentar voi primi documentul, ori doamna ministru a refuzat să mi-l pună la dispoziție și am ajuns la concluzia că aceasta este singura variantă. Pot să demonstrez instanței că am respectat termenul legal, mi s-a răspuns că le trebuie 10 zile să-i răspundă la solicitare, au trecut 30 de zile deci pot să-i acționez în instanță”, a declarat deputatul PNL Dan Vîlceanu.