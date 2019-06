Vîlceanu pune piciorul în prag. Bobaru ca și exclus, Romanescu, în silenzio stampa

Bobaru, cu un picior afară din PNL. Liderul organizației județene a declarat că este chestiune de zile până ce edilul din Bumbești Jiu va afla ce măsuri se vor lua împotriva lui după ce s-a afișat cu PSD-ul în campania electorală. Vîlceanu nu-l mai susține pe Bobaru pentru o nouă candidatură cu riscul ca PNL să piardă primăria din Sadu. Totodată, membrii de partid au interzis la declarații negative la adresa colegilor.

Răbdarea președintelui PNL Gorj a fost pusă greu la încercare de edilul din Bumbești Jiu. Deși inițial Vîlceanu susținea că nu îl deranjează liberalii care se afișează cu miniștrii Guvernului PSD, pe Constantin Bobaru aceste secvențe îl vor costa scump. „Domnul Bobaru în cadrul vizitelor PSD și expunerile publice pe care le-a avut în campania electorală a mințit cetățenii cum că ar fi venit sumele de bani la UM Sadu și banii nu au venit. Cum să minți? Cui îi faci campanie? PNL-ului?! NU! Nu faci cinste unui primar PNL! Am avut o discuție cu colegii din BPJ și le-am zis că atâta timp când PNL Gorj este condus de Dan Vîlceanu, adică eu, nu voi pune semnătura pe o candidatură a domnului Constantin Bobaru din partea PNL Gorj, lucru pe care l-au înțeles toți”, a declarat Dan Vîlceanu.

A trișat la alegeri

Liderul PNL îl acuză pe Bobaru de o simpatie mai veche pentru PSD. Edilul i-ar fi ajutat pe social-democrați și la alegerile trecute. „Niciun primar PNL nu s-a comportat cum s-a comportat domnul Bobaru și cred că și răbdarea are limita ei. Domnul primar de la Sadu la alegerile prezidențiale trecute a luat 13%, la cele parlamentare a luat 11%, „s-a implicat mai mult”, la aceste alegeri (europarlamentare), știind că nu e un primar care se implică, am renunțat la el și am făcut campanie cu alți colegi de la Bumbești Jiu și am luat 25%, fără el, că dacă se implica poate luam iar 11%. Cu o zi înainte să vină domnul Orban și Rareș Bogdan la Gorj, domnul Bobaru spunea că nu-i place politica pe care o face PNL. Nu cred că mai există un astfel de comportament la niciun primar, ca să nu mai spun că de la alte partide nu am auzit pe nimeni să facă așa ceva. Este genul de primar care ține cu tot dinadinsul și s-a cerut exclus la modul susținut și insistent. Dați-mă afară, vreau la PSD! Cam asta spunea când făcea astfel de afirmații”, a mai declarat liderul PNL Gorj.

Silenzio Stampa, în PNL Gorj

Liderul PNL Gorj a avut și un mesaj tranșant pentru președintele PNL Târgu Jiu. Dan Vîlceanu îi sugerează lui Romanescu să lase deoparte declarațiile politice. „Toți membrii de partid trebuie să respecte statutul PNL care prevede chestiuni simple și clare. Dacă nu ai nimic bun de spus despre președintele PNL, despre PNL sau despre colegii din PNL, taci! Este un mesaj pentru toți colegii din PNL, poate vor înțelege odată!”.