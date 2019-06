Vîlceanu: Romanescu mi-a lăsat impresia că vrea să plece!

Liderul PNL Gorj , așteaptă un răspuns de la Marcel Romanescu. Dan Vîlceanu susține că un primar nu poate fi ținut cu forța în partid dar se așteaptă ca cei care fac pasul spre alte formațiuni politice să recunoască acest lucru.

PNL Gorj este în plină analiză. Liderul organizației județene susține că va purta discuții cu toți primari pentru stabilii planul de bătaie pentru 2020. Subiectul Romanescu este unul confuz. „Noi în momentul acesta suntem în perioada de evaluare. Cred că în iulie vom face un BPJ în care vom lua toate deciziile potrivite în urma acestor întâlniri cu organizațiile. Eu sper ca domnul Romanescu să nu plece din PNL. Am văzut ca s-a vehiculat această variantă în presă. Eu s-ar putea să fiu subiectiv, dar și mie mi-a lăsat impresia Romanescu că vrea să plece! Voi avea o discuție cu fiecare organizație în parte și cu primarii voi avea o discuție între patru ochi”, a declarat Dan Vîlceanu.

„Pe un primar nu poți să-l ții”

Chiar și așa șeful PNL Gorj susține că nu poate căuta un alt candidat pentru alegerile din 2020. Vîlceanu speră ca cei pe picior de plecare să recunoască acest lucru. „Câtă vreme în PNL își desfășoară activitatea primarul în funcție ar fi nepotrivit să găsim alt candidat. Vom căuta alta variantă în momentul în care Marcel Romanescu ne va spune că vrea să candideze din partea altei formațiuni politice. Momentan nu am discutat de aceste lucruri, nu are rost. Dacă are de gând să plece, pe un primar nu poți să-l ții. Avem două variante: ori el rămâne un partid și tu nu-și crești un candidat până la alegeri și rămâi practic descoperit, ori vrea să plece și cinstit îl lași să plece și să-și construiești tu, ca partid, altă variantă. Altfel, nu am făcut nimic”, a mai declarat liberalul șef de la Gorj.