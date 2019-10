Weber: Toate forțele trebuie să se concentreze către Ciprian Florescu

Liderul PSD Gorj pune piciorul în prag. Mihai Weber le atrage atenția membrilor că trebuie să se concentreze asupra promovării candidatului desemnat pentru Primăria Municipiului Târgu Jiu.

„S-au făcut sondaje, în urma cărora s-au obținut niște măsurători pe care le-am discutat și cu cei din organizația locală. În momentul în care noi ne concentrăm asupra unei persoane care ar cele mai mari șanse, și am anunțat că acea persoană este Ciprian Florescu, deoarece a ieșit și cel mai bine față de ceilalți măsurați în sondaje, atunci, toate forțele, energiile, trebuie să se concentreze către această persoană, să facă echipă, și să obținem ceea ce ne-am propus, Primăria Municipiului Târgu Jiu. Nu cred că are rost să mai discutăm. Cu siguranță Organizația Municipală va cupla la persoana pe care am desemnat-o”, a declarat liderul PSD Gorj Mihai Weber.

Așteaptă lămuriri

Liderul organizației municipale susține, însă, că vor avea discuții pe această temă. Aurel Popescu consideră că decizia finală se va lua doar în urma unei discuții clare. „Nu am spus niciodată că susținem o candidatură sau alta ci am declarat că vom purta discuții. Noi am solicitat întâlniri, informări și discuții vis a vis de orice posibilă candidatură a unui coleg pentru o funcție publică. Domnul Mihai Weber a hotărât să avem o discuție, și, cu siguranță, vom avea de câștigat de pe urma acestei întâlniri. Rămâne să vedem cărțile pe care le-a jucat fiecare în perioada trecută de timp, care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm”, a declarat președintele PSD Gorj Aurel Popescu.