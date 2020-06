Asistentă medicală cu COVID-19, nemulțumită de condițiile din spitalul de la Târgu Cărbunești

O asistentă medicală de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, care este infectată cu noul coronavirus, susține că a fost transferată în mod abuziv, ieri, de la secția Oncologie a Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu: „Nu mi s-a cerut acceptul pentru a fi mutată. Mă aflam în spital și am fost urcată abuziv în ambulanță și adus aici. Nu mi s-au dat explicații, pe ce criterii sau ce a stat la baza acestei mutări. Nu mi s-a arătat niciun document. Pur și simplu, am fost luată pe sus și mi s-a spus că plec la Târgu Cărbunești. Pentru mine a fost un șoc. Doctorița (…) a țipat la mine: «Te urci în salvare și acum pleci. Eu am hotărât asta». Am întrebat-o pe ce criterii. Am fost un șoc. Să te ia ca pe sacul cu cartofi și să te aducă aici. Șapte zile, cât am stat internată, doctorița nu a intrat la mine să mă consulte și să vadă cum mă simt“.

Femeia spune că impresia ei este că la spitalul din Târgu Jiu sunt tratați bolnavii care au funcții, pentru că sunt condiții mai bune, iar la cel din Târgu Cărbunești sunt duși ceilalți pacienți.

„Este vai și amar“

Femeia lucrează ca asistent medical de aproximativ 25 de ani. Ea spune că a contactat virusul de la soțul său care lucrează la societatea de distribuție a apei potabile. Asistenta medicală susține că nu sunt condiții corespunzătoare în salonul în care este internată: „La ușile saloanelor sunt zăvoare, iar înăuntru este frig, fiind niște clădiri vechi. Sunt montate camere de luat vedere. În saloane este vai și amar. Prin pereți sunt tot felul de găuri. Este mizerie. Sunt condiții inumane. Ne este teamă să nu ne îmbolnăvim de altceva“, ne-a spus asistenta medicală.

Managerul Târziu: „Unii suportă cu greu această perioadă“

În anumite secții, medicii au pus camere de luat vederi pentru supravegherea cât mai corectă și mai bună a pacienților pentru a veni în sprijinul lor pentru orice problemă pe care ar putea să o aibă. Atunci văd exact situația pacientului în fiecare salon sau în fiecare pat. Firma care a pus aceste camere a venit cu aprobare de la poliție. (…) Poate să existe probleme pentru că saloanele au suferit anumite modificări, pentru a respecta anumite circuite pentru tratarea pacienților cu COVID-19. De asemenea, instalații sanitare s-au mai deteriorat pentru că se acționează zilnic cu clor. Ușile stau închise cu zăvoare. Așa se procedează la toate spitalele cu pacienți COVID-19 din țară, pentru că este mult mai bune pentru pacient, dar și pentru personalul medical. Una este să stai între patru pereți, și alta este să te plimbi pe un hol. Este ceva normal. Unii suport cu greu această perioadă de izolare din punct de vedere psihic.

Spitalul nostru oferă servicii medicale de calitate. Vin pacienți și din alte județe pentru a se trata la noi. Pacienții s-au plâns la mine doar de faptul că testele ajung cu întârziere.