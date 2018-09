MUSTUL – cea mai sănătoasă băutură

Rezultat în urma zdrobirii strugurilor, mustul conţine nu numai compuşii benefici din pulpa fructului, dar şi din pieliţă, seminţe şi ciorchini. Toţi îi conferă savoare şi proprietăţi tămăduitoare unice.

Îţi aduce arome unice şi sănătate. Şi nu te amețește! Nutriţioniştii atrag atenţia,cu precădere,asupra proprietăţilor sale antioxidante,datorită cărora mustul ameliorează circulaţia sangvină,scade riscurile de maladii cardiovasculare, de obezitate și de diabet de tip 2. Dar acestea nu sunt singurele sale virtuţi!

Mustul este un excelent stimulator pentru imunitate, fiind bun pentru anemici. Nu e recomandat diabeticilor ori înainte de a urca la volan.

Sucul de struguri, ori mustul, este bogat în vitamina A, B1, B2 şi minerale, stimulează sistemul nervos, reduce retenţia de apă şi energizează organismul.

Mustul este recomandat celor care fac efort intelectual intens, dar şi celor aflaţi în convalescenţă, deoarece stimulează imunitatea şi refacerea organismului, datorită conţinutului ridicat de vitamina C.

„Mustul este indicat pentru anemie, astenie, surmenaj, dar şi în afecţiuni precum gută sau artroză. Este un bun laxativ, fiind recomandat în anumite tipuri de constipaţie, dar şi un excepţional diuretic, indicat pentru tulburări ale tensiunii arteriale”, spune nutriţonistul Maria Florea.

Persoanele obosite sau slăbite se simt mai relaxate după ce consumă must pentru că zahărul din struguri este foarte uşor asimilat de organism, trecând direct în sânge la scurt timp după ce este ingerat.

Nutriţioniştii spun că mustul poate fi folosit şi în curele de slăbire. Pe lângă kilogramele nedorite, se elimină din organism şi toxinele. Atenţie, însă, dacă este consumat în cantităţi mari, mustul are efectul invers, îngraşă. În plus, şi diabeticii sau cei cu rezistenţă la insulină trebuie să se abţină să consume pentru că are un conţinut mare de zahăr.

Mustul mai poate fi folosit şi în tratamentele de frumuseţe. Reîmprospătarea tenului poate fi făcută cu ajutorul mustului aplicat pe o compresă şi apoi pe faţă. Sucul, pus pe tifon, ajută la refacerea pielii, iar cojile strugurilor îi redau elasticitatea. Capacităţile tonice sunt mai puternice la strugurii roşii decât la cei albi, mai spun nutriţionistii.

Atenţie la strugurii stropiţi

Pentru a nu fi un pericol, mustul trebuie pregătit în condiţii stricte de igienă. Evitaţi să faceţi must din strugurii necopţi sau mucegăiţi.

„Atenţie şi la strugurii stropiţi de curând, pentru că trebuie mai întâi spălaţi bine pentru a nu vă intoxica”, spunde nutriţionistul Mincinicopschi.