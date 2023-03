Stresul poate fi factorul declanșator al afecțiunilor endocrine

Anxietatea este unul dintre primele semne ale tulburărilor endocrine și unul dintre cele mai frecvente motive care alarmează pacientul și îl conduc la ușa medicului, avertizează specialiștii.

Anxietatea este direct legată de nivelul de stres din organism, susține dr. Andreea Purec-Popescu, medic specialist endocrinolog, șef Secția Endocrinologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu: „Stresul este cel care care duce la apariția majorității bolilor, iar disfuncțiile glandei endocrine nu sunt o excepție, stresul fiind principalul factor declanșator al acestora. De asemenea, anxietatea este și consecința unui dezechilibru hormonal în organism și deci este simptomul principal în multe boli endocrine“.

Cum se recunoaște anxietatea?



Anxietatea este o reacție normală a organismului la teamă, manifestată prin încordare și incertitudine, cu efecte atât fizice, cât și psihologice. „Intenstitatea și frecvența episoadelor de anxietate pot să difere de la un om la altul, în funcție de structura lui psihologică și de modul în care controlează stresul din viața sa. Anxietatea schimbă felul în care gândim și amplifică senzațiile fizice. De exemplu, o persoană fără anxietate poate resimți o durere ușoară în mână și i se va părea normală, în timp ce o persoană cu anxietate va resimți acea durere sever, pentru că mintea a fost modificată să devină extra-sensibilă la modul în care corpul simte“, a precizat dr. Andreea Purec-Popescu.

Hormonul de stres, factor declanșator al bolilor tiroidiene

Sistemul endocrin produce hormoni, care sunt distribuiți în corp prin intermediul sistemului circulator. „Hormonii sunt proteine care echilibrează o mare parte dintre procesele organismului, cum ar fi respirația și controlul greutății, ciclul somn-veghe, procesele de memorie și învățare. Când există anxietate, corpul secretă hormonii de stres, adrenalina și cortizol, pregătind corpul pentru un pericol iminent, de tipul «luptă sau fugi».

Atunci când în organism există exces de cortizol, acesta inhibă funcția glandei tiroide, cea mai mare glandă a sistemului endocrin, declanșând o disfuncție a acesteia. Acesta este unul din factorii declanșatori ai bolilor tiroidiene, în special cel al Hipertiroidie, reținut și confirmat din anamneza pacienților care se adresează medicului endocrinolog“, a adăugat medicul specialist endocrinolog.

Principalele afecțiuni tiroidiene

Anxietatea este un simptom subtil al hipertiroidismului, alături de scăderea în greutate, insomnia și palpitațiile sau tulburările de ritm cardiac.

Medicul Andreea Purec-Popescu a prezentat principalele probleme tiroidiene.

Boala Cushing (secreție excesiva de ACTH de la nivelul tumorilor hipofizare, determină stimularea zonelor corticale și reticulate a glandelor suprarenale): agitație psihomotorie, depresie, manie, anxietate, tulburări cognitive, insomnia (hiperexcitabilitate cortizolica), labilitate emoțională.

Bolile hipotalamusului și hipofizei

Hipotalamusul este implicat în reglarea a diferite funcții și comportamente. Tulburările psihice asociate disfuncțiilor hipotalamice sunt: comportament antisocial, atacuri de furie, crize de râs sau de plâns, tulburări de somn (somnolență sau insomnia), hiperexcitatie sexuală, halucinaț etc.

Bolile glandelor paratiroide:

Hiperparatiroidism (exces de hormon paratiroidian care determina hipercalcemie, hipercalciurie, hipofosfatemie): anxietate, depresie, tulburari de personalitate, psihoza, confuzie, letargie.

Bolile glandelor suprarenale:

Hipercorticismul (exces de glucocorticoizi): se asociază cu agitație psihomotorie, insomnia (hiperexcitabilitate cortizolică), depresie (uneori până la suicid), manie, anxietate etc.

Feocromocitomul (exces de catecolamine-adrenalină +/- noradrenalina): anxietate, tulburări de panică.

Diabetul zaharat: depresie, tulburări de alimentație, de somn.

Hipoglicemia (ca reacție adversă la tratamentul cu insulină sau sulfonilureice) se manifestă și ea prin anxietate.

Afectiuni ale gonadelor

Exces de androgeni: agresivitate crescută, furie, comportament dominant, antisocial, apetit sexual crescut.

Insuficienta ovariană prematura: anxietate, depresie.

Sindromul premenstrual (hormonii estrogeni in exces): simptome prezente in faza luteala tardiva (aprox zilele 21-28 ale ciclului menstrual) – stare de depresie, anxietate, iritabilitate, labilitate emotionala, insomnia, tendinta la izolare, dezinteres, apatie, somnolenta, cefalee, agresivitate emotionala.

Tulburare disforică premenstruală: este o formă severă a sindromului premenstrual ce apare exclusiv cu 2 săptămâni premenstrual caracterizată de labilitate emoțională, anxietate, iritabilitate, furie etc. Simptomele sunt suficient de intense pentru a interfera cu activitățile zilnice.

Menopauza: anxietate, tulburări de concentrare și memorie, iritabilitate, istoricul de tulburări afective, de tulburări de comportament.

„Mare atenție la modul în care manifestați anxietatea și frecvența acesteia în viața dumneavoastră!

Acest simptom poate fi regăsit și în contextul patologiei psihiatrice, uneori ducând la diagnostice false și mascarea bolii de baza prin administrarea tratamentului psihiatric.

Pentru mai multă siguranță, vă sfătuim să ajungeți la un medic specialist endocrinolog, care să pună un diagnostic clar sau care să elimine orice suspiciune privind diagnosticul de boală endocrină“, a precizat medicul specialist.