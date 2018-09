50 de deținuți vor lua parte la campania de curățenie „Let’s Do It, Romania!“

Aproximativ 50 de deținuți din cadrul Penitenciarului Târgu Jiu vor participa la campania de curățenie „Let’s Do It, Romania!“, care se va desfășura sâmbătă, 15 septembrie. Cristian Juscu, coordonatorul acțiunii care se va desfășura în județul Gorj, a precizat că s-a încheiat un parteneriat cu conducerea Penitenciarului: „În anul 2016, deținuții ne-au ajutat foarte mult și au reușit să ecologizeze o zonă a municipiului Târgu Jiu. Deținuții vor participa la acțiunea de ecologizarea. În acest an ne vom baza pe participarea a minimum 50 de deținuți“.

Negomir, singura localitate care nu va participa la campania de curățenie

Singura primărie din județul Gorj care nu va participa la campania „Let’s Do It, Romania!“ va fi Negomir. „Deja, primarul comunei Negomir și-a exprimat dorința de a nu participa. Este o acțiune care se bazează pe voluntariat și fiecare trebuie să se implice din plăcere“, Cristian Juscu.

Voluntarii vor fi răsplătiți

Voluntarii se pot înscrie la sediile primăriilor sau pe portalul „Let’s Do It, Romania!“. Locurile pline cu gunoaie vor fi identificate tot de voluntari cu ajutorul unei aplicații. „Există o aplicație care se descarcă pe telefonul mobil, iar cu ajutorul ei se vor carta locurile unde există gunoaie. În funcție de locurile identificate, ne vom deplasa și vom ridica deșeurile“, a precizat Cristian Juscu.

Toți voluntarii vor primi diplome, iar cei care vor avea cele mai bune rezultatele vor fi răsplătiți cu premii în valoare totală de 17.000 de lei. „Voluntarii vor primi din partea organizatorilor o diplomă onorifică. Voluntariatul nu se face constrâns și nu se face remunerat. Premiile vor fi acordate voluntarului care va carta cea mai mare zonă de deșeuri și celui care va strânge cea mai mare cantitate de gunoaie. Premiile vor consta în laptop-uri, telefoane mobile și chiar o excursie în România. Le vom pune la dispoziția voluntarilor saci și mănuși pentru strângerea deșeurilor reciclabile“.