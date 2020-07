A murit o legendă a motociclismului gorjean. A fost răpus de COVID-19

- Advertisement -

George Puiu Pătrășcoiu, un împătimit al motocicletelor, președinte al Clubului Moto Sport Marathon Târgu Jiu, s-a stins din viață marți seară, în urma infectării cu noul coronavirus. Acesta avea vârsta de 62 de ani și este o legendă a motociclismului gorjean, fiind campion și vicecampion național la enduro.

Motociclistul s-a simțit din ce în ce mai rău. George Puiu Pătrășcoiu avea insuficiență renală și făcea dializă, însă suferea și probleme cardiace și pulmonare. Vineri a mers să facă dializă la un centru din zona Debarcader, fiind ajutat de către fiul său.

„I-a făcut acolo testul de COVID-19 pentru că se simțea rău. A venit acasă și se simțea din ce în ce mai rău. Sâmbătă am sunat la 112 și am chemat ambulanța. Avea glicemia mică. Nu știam atunci rezultatul testului. A fost internat la spitalul de pe strada Progresului. A venit și rezultatul testului, care a fost pozitiv, după care a fost transferat la spitalul de la pasarelă. Acolo nu prea am primit informații legate de starea lui de sănătate. Am primit un telefon la ora 19,30 și ni s-a transmis că a decedat. Mai trăia dacă nu contacta acest virus blestemat. El se simțea bine înainte, deși avea anumite probleme respiratorii și cardiace. Mergea singur cu un motoscuter“, a spus Mădălin Pătrășcoiu, fiul motociclistului decedat.

George Puiu Pătrășcoiu va fi înmormântat mâine în Cimitirul Sisești, din cartierul Vădeni. Vor fi respectate anumite reguli care se aplică în cazul persoanele decedate de COVID-19.

Titluri de campion și vicecampion național

George Puiu Pătrășcoiu a participat la numeroase curse de motociclism, în special la cele de enduro, până în anul 2000. A avut rezultate de excepție obținând titluri de campion și vicecampion național. Nu au lipsit și momentele neplăcute din cariera lui. „La o competiție a suferit un accident și a avut mâna fracturată“, a mărturisit Mădălin Pătrășcoiu.

A fost singurul organizator din județul Gorj de curse de motocross și carting pe traseele din Dealul Târgului și în Preajba. George Puiu Pătrășcoiu a ridicat și o troiță lângă Stadionul Municipal din Târgu Jiu în memoria motocicliștilor și automobiliștilor care au murit.

Atacat de o ursoaică în timpul unei curse

George Puiu Pătrășcoiu a trăit momente palpitante la cursele de enduro la care a participat. În anul 2002, la „Enduromania“, motocicleta i s-a defectat atunci când parcurgea un traseu montan. „La un moment dat a apărut o ursoaică însoțită de pui. De frică s-a urcat într-un copac, ca să nu fie prins și a aprins o făclie din benzina din rezervor. S-a întâmplat la Stâna de Vale. Ne povestea mereu această întâmplare“, relatează fiul acestuia.

George Puiu Pătrășcoiu a lucrat ca mecanic și conducător autor la mai multe societăți din Târgu Jiu, iar în ultima parte a carierei a fost cadru didactic la Palatul Copiilor din Rovinari și a încercat să-i atragă pe cei tineri către sportul cu motocicleta.