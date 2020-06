AJOFM a împărțit, de la debutul pandemiei, peste 30 de milioane de lei firmelor din Gorj

P lăți înainte de termen la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forțelor de Muncă Gorj. Conducerea unității confirmă că s-au efectuat deja tranzacții pentru luna mai, în iunie peste 400 de societăți din județ beneficiind de sprijin financiar din partea statului.

Șomajul tehnic rămâne o alternativă pentru oamenii de afaceri din Gorj. În ciuda relaxării Guvernul încă pompează bani în conturile firmelor care și-au restrâns activitatea. În Gorj, în luna iunie, peste 400 de firme au primit ajutorul financiar acordat din bugetul statului. “Am avut o muncă grea. Am lucrat și în wekend și am reușit să facem plățile angajatorilor în mai puțin de 15 zile cât este prevăzut în OUG 33-2020. Am plătit în luna aprilie pentru luna martie 644 de angajatori pentru 3513 salariați, suma plătită fiind un milion 770 mii 315 lei iar în luna mai pentru luna aprilie am plătit 1750 de angajatori pentru 20207 angajați, suma decontată fiind de peste 26 de milioane de lei. În continuare avem deja, în luna iunie pentru luna mai plătite 406 societăți pentru 1779 de angajați suma decontată până în prezent fiind de două milioane 467 mii 821 de lei”, a transmis directorul Agenției, Romeo Chiriac.