ALIVE- O altfel de școală

Schimb de experiență între elevii gorjeni și cei italieni. Prin intermediul unui proiect Erasmus, o echipă a Colegiului Național Tudor Vladimirescu a avut ocazia să vadă diferențele educaționale dintre o școală din România și una din Italia. „A fost o Altfel de școală, a fost O Lecție sub altă formă”, susțin participanții la acest proiect.

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu este în acest an partener în proiectul Erasmus + ALIVE : ”Activating Leadership Initiatives through Values Education” (”Activizarea Ințiativelor de Leadership prin Educație pentru Valori”). Semestrul acesta, a avut loc în Legnago, Italia, schimbul de elevi din cadrul acestui proiect, cu implicarea internațională a școlilor din Italia, România, Spania, Portugalia, Norvegia și Turcia. Echipa din România a fost coordonată de doamna profesoară Dragotă Teodora și de domnul profesor Zaharia Vasile și a avut ca participanți elevii:Tomescu Iulia Maria, Mirea Ana-Maria, Ghioc David-Aristid și Stoian Mihai, din clasa a X-a A. Activitățile programului s-au desfășurat timp de 5 zile la școala Liceo Statale Giovanni Cotta din Legnago. “Festivitatea de deschidere a fost prezidată de directorul școlii. Am avut ocazia să o întâlnim pe doamna primar a orașului Legnago,care ne-a prezentat informații despre mica, dar frumoasa localitate . Ziua s-a încheiat cu o excursie în unul dintre cele mai frumoase orașe ale Italiei, Verona, un oraș ce ne-a amintit de vremurile romane și de celebrii Romeo și Julieta ai lui Shakespeare.În fiecare zi, am participat , în grupe mixte de câte patru elevi de naționalități diferite, la activități deosebite, de un real interes: lecții practice în laboaratoarele de chimie, lecții interactive de engleză și artă modernă. Ne-au impresionat workshop-urile de creare a unor povestiri despre o elevă a școlii cu sindrom Down, învățarea metodelor și a pașilor de realizare a unei broșuri, dezbaterile pe tema cyberbullying-ului și ”gustoasele” ateliere de pizza. La o oră de sport, am răspuns provocării de a juca fotbal legați la ochi, fiind, astfel, puși în siuația unor persoane fără capacitatea de a vedea”, a declarat profesorul coordonator al proiectului ALIVE, Dragotă Teodora.

Voluntariatul, o disciplină obligatorie

Pe parcursul șederii elevii gorjeni au avut ocazia să cunoască o serie de activități mai puțin promovate în școlile din România, voluntariatul. „Am observant aplecarea spre activități ce încurajează și sprijină incluziunea socială atât din partea profesorilor,cît și din prtea elevilor. Am gasit în această școală parteneră și elevi români și chiar o biserică ortodoxă în vecinătatea școlii. Ni s-a prezentat proiectul de arheologie locală ”Pon-projects”, activitate ce a pus elevii în situația de reabilita clădiri istorice venețiene printr-un proiect cu finanțare europeană. Astfel, elevii îndrumați de profesori arhitecți și constructori au învățat pe viu ce înseamnă a restaura și a valorifica patrimoniul local.Spectacolele de poezie, muzică, dans, cor și teatru ce au fost realizate de elevii și profesorii italieni pe parcursul întregului an școlar au pus în lumină talentele acestora ,dar totodată i-au adus împreună în activități de socializare și de învățare. Rodul muncii lor a fost apreciat cu aplauze la spectacolul de la teatrul Salieri. Poate cel mai interesant lucru observat la sistemul de educație din Italia este acela că elevii italieni sunt obligați să facă practică de tip voluntariat, indiferent de profilul la care studiază, un număr de 200 de ore pe an. În acest fel, ei descoperă dacă au reale calități pentru meseria aleasă și dacă ceea ce studiază la școală are legătură cu piața muncii. În cea de-a treia zi a schimbului nostru de elevi, am făcut o vizită culturală pe canalele ”serenissimei” Veneția, patrimoniu UNESCO, care ne-a încântat prin istoria sa și prin impunătoarele clădiri. În ultima zi, au avut loc sesiuni de dezbateri despre leadership și valorile educative, totul încheindu-se cu premierea cadrelor didactice și a elevilor participanți. Surpriza de final a fost o întâlnire cu membrii Asociației Alpine Troopers care ne-a prezentat istoria alpinilor, cercetași care au luptat în trecut, apărând granița de nord a Italiei”, a mai spus dascălul.