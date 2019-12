Copiii din Cîlnic au primit vizita lui Moș Nicolae

Mic sau mare, fiecare copil se bucură atunci când primește vizita celebrului Moș Nicolae. Copiii din Cîlnic au fost norocoșii care au primit daruri de la moșul în persoana primarului din localitatea, Dumitru Vulpe. Ca în fiecare an, primarul a fost în vizită și la copiii mai mici de grădiniță dar și la cei mai mari, de școală.

Curioși dar și nerăbdători copiii au deschis cadourile de la Moș Nicolae și au promis că vor fi cuminți pentru a primi și vizita lui Moș Crăciun care sigur nu-i va uita nici anul acesta.

”Zilele acestea am avut imensa bucurie să fiu în mijlocul copiilor. Această bucurie s-a datorat faptului ca Moș Nicolae a venit cu cadouri pentru toti elevii și preșcolarii ce frecventează cursurile școlilor sau grădinițelor de pe raza comunei Cîlnic. Am simițit o bucurie fără margini văzând sclipirea din ochii copiilor, acea sclipire pe care un copil o are doar atunci când este fericit. A fost un privilegiu pentru mine să vă întâlnesc îngerașii și să le înmânez cadoul de la Moș Nicolae, dragii mei cîlniceni. Vă doresc din suflet să aveți copii sănătoși și să vă bucure sufletul toată viața iar Bunul Dumnezeu să-i ocrotească și să-i binecuvânteze! Iar dumneavoastră vă doresc multă sănătate și să le fiți aproape mereu. Sunt mândru de copiii noștri, sunt mândru de micii mei cilniceni!” a transmis primarul Comunei Cîlnic, Dumitru Vulpe.