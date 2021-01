Primul examen „Cambridge“ desfășurat la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“

12 candidați au participat sâmbătă la prima sesiune de examene Cambridge organizată în incinta centrului care funcționează în sediul Colegiului Național „Tudor Vladimirescu“. Examenul s-a desfășurat în condiții speciale de siguranță, având în vedere respectarea normelor de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2.

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu a devenit recent Centru de Pregătire Examene Cambridge în județul Gorj, în urma acordului încheiat cu Twinkle Star Exam Centre, Centru Autorizat Cambridge Assessment English.

„Felicităm centrul de pregătire Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu pentru implicarea deosebită în organizarea examenelor Cambridge în școală prin colaborare cu Twinkle Star Exam Centre, într-o perioadă în care majoritatea instituțiilor au sistat acest proces din pricina imposibilității de asigurare a condițiilor optime de siguranță pentru desfășurarea acestor examene. Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu este una dintre foarte puținele școli care au reușit să se organizeze și replieze exemplar și să ofere elevilor posibilitatea de a susține chiar în școala lor examenul Cambridge mult așteptat, pentru care aceștia s-au pregătit îndelung, chiar și pe timp de stare de urgență. Pentru acestea, mulțumim pentru organizare și implicare doamnei prof. Daniela-Ileana Vîlceanu și doamnei director prof. Cristina Goanță. Ne bucurăm și putem spune că sunt întrunite toate premisele ca activitatea centrului de pregătire să se extindă în cursul anului și să pregătească în continuare un număr și mai mare de candidați. În anul școlar precedent un număr total de 1889 de candidați, dintre care o parte provenind din școli cu care avem o colaborare exemplară, au susținut un examen Cambridge sub tutela Twinkle Star Exam Centre”, a declarat Ruxandra Rață-Bucevschi, fondator Twinkle Star Exam Centre, centru autorizat de examinare Cambridge English Language Assessment.

Când va avea loc al doilea examen

A doua sesiune de examene Cambridge este deja programată și va fi organizată la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” în data de 15 mai 2021. „Elevii doritori din liceu și din afara acestuia pot alege între nivelurile A2 Key for Schools (KET) și B1 Preliminary for Schools (PET) – clasele V-VIII și B2 First for Schools (FCE) și C1 Advanced (CAE) – clasele IX – XII. De asemenea, centrul de pregătire susține în permanență elevii din Târgu-Jiu pentru dezvoltarea competențelor lingvistice și obținerea unui certificat internațional Cambridge valabil pe viață care atestă aceste competențe, acest lucru fiind realizat prin intermediul prezentărilor realizate și prin sesiuni de testare gratuită a nivelului de cunoștințe de limba engleză care vor fi organizate în colaborare cu Twinkle Star Centre”, a precizat prof. Cristina Goanță, directorul Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”.

Înscrierile se realizează până la data de 2 aprilie.