Gorjul este mai curat! Peste 17.000 de saci cu gunoi, colectați după Let`s Do It, Romania!”

Cea mai mare acțiune de ecologizare din acest an a fost organizată de Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, instituție subordonată Consiliului Județean, pe data de 28 septembrie. La această acțiune au participat aproximativ 11.000 de voluntari, cu vârste cuprinse între 4 și 71 de ani, și au fost colectați peste 17.000 de saci menajeri, aceștia fiind ridicați la sfârșitul acțiunii de firmele de salubrizare din județ.

Pe parcursul zilei de 28 septembrie au avut loc acțiuni de ecologizare și în stațiunea Rânca, Cartierul Pandurașul din Târgu Jiu, în zona Cet din Târgu Jiu, pe Dealul Bujorăscu, dar și pe Defileul Jiului, încercându-se să se acopere, astfel, toate zonele unde se găsesc foarte multe deșeuri aruncate.

La această acțiune au participat toate primăriile din județ, majoritatea instituților deconcentrate, dar și 51 de unități de învățământ.

„În acest an serviciul pe care îl coordonez, în urma parteneriatului încheiat cu Asociația „Let`s Do It, Romania!”, a fost organizatorul județean al acestei acțiuni de ecologizare. Pot să spun că a fost o acțiune reușită ținând cont de numărul voluntarilor care au articipat, precum și de numărul sacilor colectați. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au implicat și care au demonstrat că atunci când ne dorim ceva acest lucru se poate realiza. Astfel de acțiuni vor avea loc în permanență și sper ca până la urmă cei certați cu bunul simț să înțeleagă că locul deșeurilor nu este pe câmp, ci în locurile special amenajate din fiecare localitate sau la depozitul ecologic din Târgu Jiu”, a declarat Luis Popa, directorul SJGDAS Gorj.

Această acțiune de ecologizare a fost posibilă și datorită firmei S.C. Supercom S.A. care a pus la dispoziția organizatorilor 12.000 de saci menajeri, precum și ridicarea acestora din 43 de localități din județul Gorj, dar și a firmei S.C. Polaris Mediu S.R.L., operatorul depozitului ecologic din Târgu Jiu, care a preluat, ca în fiecare an, cu titlu gratuit, sacii colectați de voluntari.