Gorjul, fără sisteme de irigații. Uniunea Europeană a acordat fonduri importante pentru refacerea instalațiilor

Niciun sistem de irigații nu este funcțional în județul Gorj. În aceste condiții, producția agricolă este la mâna divinității. În localitățile Vladimir și Săulești există o asociație a udătorilor, dar aceasta funcționează doar cu numele.

Alin Petrică, directorul Direcției Agricole Gorj, a precizat că s-ar fi putut să acceseze fonduri europene pentru refacerea sistemelor de irigații, dar nu s-a făcut nimic în acest sens: „Din păcate, nu avem sisteme de irigație. Am avut doar o organizație a udătorilor în zona Vladimir – Săulești. Se puteau obține fonduri europene de până la un milion pentru refacerea sistemele de irigații. Fondurile puteau fi accesate până la sfârșitul lunii august. Chiar am insistat și am fost de două ori acolo, însă nu s-au înțeles la nivelul organizației.

Din păcate, această investiție nu a putut fi realizată“, a precizat Alin Petrică.

„Organizația nu mai poate fi realizată“

Organizația de la Săulești și Vladimir este singura de acest fel din județul Gorj. „Este singura organizație a udătorilor care există la acest moment la nivelul județul Gorj. A mai fost cea de la Bălești, dar acolo lucrurile nu mai pot fi întoarce și organizația nu mai poate fi realizată“, a mai precizat directorul Direcției Agricole Gorj.

Seceta a afectat în acest an o serie de culturi agricole.