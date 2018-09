Încă o fabrică își deschide porțile la Târgu Jiu

O nouă investiție își va deschide porțile la Târgu Jiu. Pe plan industrial își mai face loc o firmă din Oradea care va face concurență fabricilor ce au ca domeniul de activitatea componentele auto. Municipalitatea dă asigurări că salariile vor fi mulțumitoare.

După mai multe luni de discuții investitorul promis de Marcel Romanescu face pasul cel mare și deschide la Târgu Jiu o sucursală nouă. Noua investiție se va desfășura într-o locație deja existentă fără a mai fi nevoie de timpul alocat unei noi construcții. “Joi investitorul va ajunge la Târgu Jiu. În momentul de față discuția este confirmată, omul de afaceri a luat decizia de a se apuca de această investiție la Târgu Jiu. Am avut din nou o discuție și am aranjat deja și locația unde să se cazeze pe perioada în care va rămâne în oraș. Va avea un manager care se va ocupa de acest bussines. E una dintre cele mai importante vești pe care le-am primit în ultima perioadă. Se dorește să se creeze o investiție care să asigure 500 de locuri de muncă. La început investiția va merge pe o locație existentă cu 100 de locuri de muncă urmând să se extindă. Firma are ca domeniu de activitate componentele auto, vorbim de o societate 100% românească cu un investor aflat pe piață de 23 de ani. Vine din Oradea, pe recomandarea primarului Ilie Bolojan, dânsul a girat cu numele pentru investiția care se va face la Târgu Jiu”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Salariul oferit

Edilul Marcel Romanescu nu a dorit să dea prea multe amănunte în privința grilei de salarizare. Salariile se vor negocia la interviuri însă primarul crede că nu vor exista plângeri din partea personalului contractat. “În privința salarizării, nu vreau să discut prea mult, dar eu sunt convins că va fi o salarizare bună decât ceea ce este la ora actuală în Târgu Jiu”, a declarat edilul.