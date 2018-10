Ișfan, supărat pe părinți! „Nu vor să mai recunoască că ai lor copii nu sunt la fel de buni ca alții”

Școala profesională, un proiect eșuat la Gorj. O spune chiar șeful învățământului gorjean care declara la începutul anului că prin această formă de învățământ Gorjul are de câștigat. Puțin peste jumătate din numărul locurilor disponibile s-au ocupat semn că elevii gorjeni nu se vor școliți pe banii statului.

Nici parteneriatele încheiate cu societățile existente nici facilitățile școlii profesionale nu i-a atras pe elevii gorjeni care nici nu vor să audă de acest stil de învățământ. Ișfan susține că problema este la părinți, aceștia refuză să recunoască adevăratele capacități intelectuale ale copiilor. „Eu m-am implicat în reînființarea școlilor profesionale și am observat că părinții nu vor să își trimită copii la profesională. Părinții nu vor să mai recunoască că ai lor copii nu sunt la fel de buni ca alții. Am ocupat 500 din cele 800 de locuri existente. Când le dai un sfat, părinții spun: râd copii de el dacă-l duc la profesională! Am înțeles, e o problemă!”, a declarat Ion Ișfan.

Meșeria nu mai e brățară de aur?

După ce și-a pus toate speranțele în învățământul profesional Ișfan nu abandonează proiectul. Are alte idei pe care le vrea puse în practică cu ajutorul colegilor din PSD. „Nu mai merge să faci meseriașul pe care îl făceai acum 20 de ani. Meseria a evoluat! La Rostramo am văzut sudori care sudau cu robotul. E varianta să creăm liceele tehnologice cu 5 ani pentru că meseria se învață mai greu decât cartea. Să nu-i mai spunem școală profesională, să nu-l mai umilim pe om! Se discuta despre un bacalaureat pentru liceele tehnologice, acum e momentul! Eu am discutat la partid problema”, a mai declarat șeful învățământului gorjean.