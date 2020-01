La 6 ani se luptă cu boală crâncenă, leucemie. Dorian Popa și Pepe vor concerta pentru salvarea Sarei

Sara, un copil de numai 6 ani, cu părul bălai și de o frumusețe răpitoare, are nevoie de semenii ei. Diagnosticată cu leucemie, minunea de copil este tot ce le-a mai rămas părinților după ce fratele său de 21 de murit într-un tragic accident de mașină.

Părinții Sarei, greu încercați după tragedia pierderii fiului, fac acum apel la oamnii cu suflet ca să-și poată salva singurul copil. Hai să începem anul 2020 cu o faptă bună!

Asociația Uniunea Femeilor din Gorj în parteneriat cu Primăria Orașului Rovinari au venit în sprijinul familiei și vor organiza, vineri 17 ianuarie, la Casa de Cultură Rovinari, un spectacol caritabil. Vor urca pe scenă nume importante ale muzicii ușoare dar și din muzica populară: Dorian Popa, Pepe, Elena Hasna, Constantin Enceanu, Niculina Stoican, Leonard Petcu, Gabi Olteanu, Roxana Croitoru, Liviu Dică, Bianca Mitroi, Liviu Guță, Emil Badea, Diana Istudor, Cristi și Mugurel Sfetcu, Elisabeta Vasile. Prețul unui bilet, doar 20 lei.

”Acum aproape 2 ani eram o mamă împlinită sufletește … aveam doi copii minunați, o mică afacere… Totul decurgea normal, băiatul mă ajuta, fetița creștea și zburda pe lângă noi…era o legătură specială, deosebită între ei, într-un cuvânt eram fericită! În ziua în care s-a schimbat totul, se grăbea să vină la ea să îi arate tatuajul făcut pe mâna…., am fost anunțată că băiatul meu de numai 21 de ani a murit într-un accident de circulație… Am suferit, am plâns, am întrebat …de ce? De ce el?! Nu am găsit răspunsul… nimeni nu mi l-a dat. Dar, m-am ridicat pentru Sara, pentru că trebuia să fiu puternică pentru ea și să merg mai departe… După 6 luni teama, frica și disperarea m-au cuprins din nou … fetița mea de numai 6 anișori a fost diagnosticată cu o boală cruntă: Leucemie. Mi s-a spus că un factor important în declanșarea acestei boli poate să fie și pierderea fratelui, cel care se juca cu ea, cel care o plimba, cel care o făcea să râdă dintr-odată dispăruse,…plecase la Doamne Doamne. Nu am mai avut timp să mă întreb de ce? Am luat avionul și am plecat în Italia unde m-au și internat de urgență în spital. Am încercat și fac tot posibilul să îmi ajut copila. Am epuizat aproape tot și așa am cerut ajutorul Asociației Uniunea Femeilor din Gorj, femei pe care eu le cunosc, fiind multe din orașul Rovinari, oraș în care eu locuiesc. Costurile sunt foarte mari și am mare nevoie să vă știu aproape și fetița mea să crească mare și sănătoasă. Donațiile se pot face în contul Asociației Uniunea Femeilor din Gorj cu mențiunea “pentru Sara” RO91 RNCB 0779 1597 8120 0001 BCR Târgu Jiu. Vă mulțumesc tuturor celor îmi sunteți sprijin pentru Sara, îmi doresc din suflet să o aud din nou râzând!” este mesajul disperat al unei mame care nu vrea să își piardă și al doilea înger. Ar fi nedrept, mult prea nedrept.

Stă în puterea noastră să o ajutăm pe Sara să trăiască și să redevină un copil normal.

Cei care doresc informații suplimentare pot lua legătura cu președinte Asociației – Rădoi Simona – telefon 0727754450 sau cu Loredana Pupazan – coordonator eveniment -0765 812 467.