Mai multe locuințe ANL pentru târgujieni

Numărul de locuințe ANL ce urmează a fi distribuite târgujienilor în această primăvară a fost suplimentat. Conducerea Primăriei Târgu Jiu anunță că nu mai puțin de 20 de locuințe au fost eliberate de către foștii chiriași, iar săptămâna viitoare vor fi făcute publice numele beneficiarilor. În total, peste 60 de apartamente și garsoniere sunt disponibile, în special în cartierul Narciselor.

Locuințele din cele două blocuri ANL din zona Narciselor sunt aproape gata, iar primarul Marcel Romanescu anunță că lista beneficiarilor va fi publicată în câteva zile. Edilul și-a propus să facă publice și dosarele tuturor celor care au depus astfel de cereri. „Avem o veste bună pentru cei care așteaptă împărțirea locuințelor ANL. Se pare că săptămâna viitoare vom face prima listă cu cei care beneficiază de astfel de locuințe. Vestea și mai bună este că nu mai sunt doar 42, ci că în ultima perioadă s-au mai eliberat încă 20 de locuințe. Vom merge cu 62 de locuințe pentru cei care au făcut astfel de solicitări. Vom face publice dosarele tuturor celor care și-au depus cereri pentru atribuirea de locuințe, ca să fie transparență maximă. Dacă vrei să îți calculezi punctajul tău, poți să o faci și poți să vezi exact ce punctaj deține fiecare. Din analiza făcută de Direcția de Venituri, sunt vreo 500 de dosare care nu mai intră în repartiție, deoarece depășesc condițiile stabilite”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Încă două blocuri

Tot în cartierul Narciselor vor apărea în scurt timp alte două blocuri de locuințe ANL. „Am depus deja documentația pentru a putea obține încă două blocuri ANL și am dat și o hotărâre de Consiliu Local prin care am transferat terenul Agenției Naționale pentru Locuințe, urmând ca noi să asigurăm utilitățile. Este obligația autorității publice locale. Am ales în acest moment cartierul Narciselor, pentru că, în mare parte, utilitățile sunt la limita proprietății pe care noi am transferat-o Agenției Naționale pentru Locuințe”, a mai precizat primarul municipiului Târgu Jiu.

Se asfaltează străzile din cartierul de case

Romanescu are vești bune și pentru târgujienii uitați în noroi, fix lângă blocurile ANL. Străzile din cartierul de case vor fi asfaltate în scurt timp. „Am încercat să asigurăm condițiile decente pentru a putea să folosească acele străzi. Au fost foarte multe solicitări în luna octombrie și noiembrie, iar lucrurile s-au remediat parțial. Urmează ca în perioada următoare, în funcție și de disponibilitatea noastră legată de buget, să introducem acele străzi în programul de asfaltare”.