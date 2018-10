Olimpica din Târgu Jiu care își dorește o carieră în magistratură. „Noi suntem schimbarea pe care România o aşteaptă“

Miruna Cosma, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Spiru Haret“, a reușit să obțină în acest an unele dintre cele mai bune rezultate din învățământul gorjean. Liceana a câștigat premiul II la Olimpiada de Limba şi Literatura Română şi locul al II-lea la Olimpiada Internaţională de lectură, ambele obţinute în clasa a XI-a.

„Olimpiada Internaţională de Lectură a fost o experienţă inedită pentru mine pentru că a fost pentru prima dată când am participat la o etapă internaţională. De asemenea, a însemnat foarte mult şi faptul că am obţinut premiul al II-lea, deşi era prima participare şi am avut emoţii, pentru că nu eram obişnuită cu structura subiectelor şi cu participanţi din alte ţări. Ambele premii sunt importante, dar, pentru mine, spiritual, mai preţios este cel obţinut la Olimpiada de Limbă şi Literatură Română, pentru că literatura a fost o pasiune de când eram mică“, ne-a spus olimpica.

Miruna a moştenit pasiunea pentru literatură de la mama sa, dascăl de Limba şi literatura română. „Cred că am avut influenţe din toate părţile, din vreme ce şi bunica mea lucrează în învăţământ şi ea a fost educatoarea mea, apoi doamna mea învăţătoare care mi-a insuflat dragostea pentru literatură şi m-a susţinut mereu, şi mama mea, bineînţeles, care m-a ajutat mereu şi a fost un sprijin constant şi permanent“,

Experiența de la Olimpiada Internaţională de Lectură

La Olimpiada Internaţională de Lectură, subiectele au fost pe placul ei și au constat în conceperea a două eseuri. „Subiectele mi s-au părut accesibile şi destul de ofertante. Necesitau creativitate şi implicare, mai ales emoţională. Mi-au plăcut pentru că au reprezentat o formă de expresie şi mi-au oferit libertatea exprimării. Am avut de realizat două eseuri, fiecare de 30 de rânduri, şi a trebuit să ne încadrăm într-o limită de spaţiu şi să numerotăm rândurile. A doua parte de la subiectul al doilea a fost un eseu care mi-a plăcut foarte mult şi s-a referit la existenţa unei culturi a cafenelelor“, a precizat Miruna. La Olimpiada Internaţională de Lectură au participat elevi din cinci ţări: Cipru, Qatar, Ucraina, Republica Moldova şi România. Miruna îşi doreşte să participe şi în acest an la Olimpiada de Limba şi Literatura Română, cu toate că este în ultimul an de liceu, cel mai dificil.

Liceana a participat pentru prima dată la Olimpiada de Limba şi Literatura Română în clasa a V-a. Atunci nu a reuşit să se califice în faza finală, dar a obţinut premiul I la faza naţională a Concursului „Ionel Teodoreanu“. Din clasa a VI-a, Miruna s-a calificat în fiecare an la etapa naţională a olimpiadei.

Scriitoarea preferată

Scriitoarea preferată a Mirunei este o gorjeancă. Este vorba de Ana Maria Sandu, o scriitoare de care se simte apropiată prin stilul pe care îl are. „Nu citesc în fiecare zi şi nu citesc atât cât îmi doresc, pentru că timpul nu îmi permite. Nu ştiu dacă am o carte preferată sau un autor preferat. Unul dintre autorii preferaţi este Ana Maria Sandu, pentru că are un stil de a scrie pe care nu l-am mai întâlnit până acum. Mi se pare că seamănă cu modul meu de percepere a lumii şi mă regăsesc în cărţile ei, pentru că personajele sunt foarte reale şi create după modelul oamenilor din zilele noastre şi că sunt metafore ale existenţei umane“, relatează olimpica.

„Sunt dezamăgită acum de stadiul în care a ajuns societatea“

Liceana este revoltată de lipsa de reacţie a celor din jurul său şi consideră că lucrurile se pot schimba: „Sunt dezamăgită acum de stadiul în care a ajuns societatea, dar am cunoscut la această olimpiadă atâţia oameni minunaţi, despre care sunt sigură că sunt capabili să schimbe societatea şi să facă din lumea asta un loc mai bun. Sunt sigură se poate face acest lucru, doar că ne lipseşte determinarea. Cel mai mult mă nemulţumeşte nepăsarea unor oameni pe care-i văd în jurul meu“.

Își dorește o carieră în magistratură

Miruna îşi doreşte o carieră în magistratură, pentru că îi pasă foarte mult de ceea ce se întâmplă în România: „Îmi doream de când eram mică să devin procuror sau judecător şi cred că asta îmi doresc şi acum, doar că acum au fost multe evenimente care s-au întâmplat, printre care şi rezultatele la olimpiada naţională, care îmi oferă admiterea la multe universităţi şi nu ştiu acum exact ce o să aleg. Este tulburător ce se întâmplă în ultimul timp în ţara noastră şi cred că acest lucru m-a determinat să urmez o carieră în drept pentru că am încredere că se poate schimba această stare de lucruri şi că noi suntem schimbarea pe care România o aşteaptă şi că totul depinde de noi şi de alegerile noastre“.