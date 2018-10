Peștera din Bumbești Jiu în care părintele Arsenie Boca a realizat cruciulițe, curățată de gunoaie

Peștera din localitatea Bumbești Jiu în care părintele Arsenie Boca și-a găsit adăpost pentru a realiza obiecte de cult împreună cu un localnic a fost curățată de gunoaie. Acțiunea a avut loc sâmbătă, 29 septembrie, când s-au împlinit 108 ani de la nașterea lui Arsenie Boca. Inițiativa i-a aparținut Violetei Bîjnea, iar o mână de ajutor a fost dată de Virgil Maftei, cel care în anii `70 l-a ajutat pe Arsenie Boca să toarne cruciuliţe pentru credincioşii săi în acest loc neștiut.

Intrarea în peșteră era acoperită de vegetație, astfel încât misiunea voluntarilor a fost și mai dificilă. „Am defrișat, pentru că nu se mai putea intra și am intrat în interior cu copiii care ne-au ajutat. Am găsit sticle, haine, pet-uri, și chiar un pat. S-a făcut curățenie. Tinerii care ne-au însoțit au fost de mare ajutor. Am luminat înăuntru cu telefoanele și lumânările. Au fost plantați doi brăduți. Ar fi ceva benefic ca acest loc să fie amenajat, mai ales că este unul special. Lângă peșteră a existat, în trecut, o biserică și un cimitir“, a povestit Virgil Maftei. Cei care au participat la acțiunea de ecologizare au aprins lumânări în memoria lui Arsenie Boca și luat parte la un parastas. „Am făcut și un mic parastas, pentru că am luat colaci și lumânări“

„O acțiune importantă pentru sufletul meu“

Violeta Bîjnea a postat un mesaj pe Facebook despre acțiunea pe care a organizat-o: „Astăzi am dus la bun sfârșit, alături de o echipă minunată, o acțiune importantă pentru sufletul meu, dând o altă imagine grotei de la Bumbești Jiu. Mulțumesc din suflet oamenilor frumoși ( Cristina Lia, Lavinia Vasi, Stana Daniel, Anghel Andrei) alături de care am dus la bun sfârșit această acțiune. Vă mulțumesc, dragilor, pentru implicarea de care ați dat dovadă, pentru munca voastră, pentru timpul acordat și pentru tot ce ați făcut și am făcut împreună! Mulțumesc, d-le Virgil Maftei pentru că ne-ați fost alături, pentru ca ne-ați ajutat, ne-ați arătat calea și ne-ați spus încă odată povestea locului. Va mulțumesc inclusiv pentru micul parastas pe care l-ați făcut. A fost o idee grozava! Vă mulțumesc vouă, tinerilor, pentru ca ne-ați făcut o mare surpriză venind alături de noi la aceasta acțiune! Ați fost grozavi și implicați!“

Cum a ajuns părintele Arsenie Boca în peștera de la Bumbești Jiu

Virgil Maftei are vârsta de 65 de ani şi trăieşte în localitatea Arcani. El a povestit că în anii `70 l-ar fi ajutat pe părintele Arsenie Boca să confecţioneze cruciuliţe dintr-un aliaj metalic într-un loc secret. Totul s-a petrecut în mare taină, în grota aflată în fostul cimitir din oraşul Bumbeşti Jiu, Virgil Maftei spune că l-a cunoscut pe Arsenie Boca la Sinaia, unde fusese surghiunit de comunişti. I-a arătat, mai târziu, peştera secretă de la Bumbeşti Jiu, şi i-a propus să confecţioneze aici cruciuliţe: „Zian Vălean, pe numele său de botez, ieşise la pensie şi comuniştii îl obligaseră să meargă la un atelier de pictură, pentru că studiase la Belle Arte din Bucureşti şi era un pictor extraordinar de bun. Am ajuns la Sinaia, unde făcea slujbe pe ascuns, pentru că i se interzisese de comunişti.

Era o diferenţă mare de vârstă între noi, cam de 40 de ani. El căuta un loc să confecţioneze cruciuliţe. Îmi vorbea foarte mult şi de grota de la Prislop. L-am adus în Gorj, pentru că voia să viziteze locurile noastre, deoarece se aflau în apropierea Mănăstirii Lainici. L-am adus în această grotă şi i-am făcut propunea să realizăm acele cruciuliţe. Exista o teamă faţă de comunişti şi puteam să ajungem la puşcărie. El, săracul, trecuse prin puşcăriile comuniste, şi totuşi a fost de acord“. Gorjeanul spune că l-ar fi ajutat pe părintele Arsenie Boca să confecţioneze sute de cruciuliţe de diferite forme: „Cruciuliţele pe care le realizam aveam diferite dimensiuni şi forme. Unele erau simple, iar altele erau cu Iisus. Le turna în pământ. Arsenie Boca ştia toate metodele. Le dădea forma şi când se topea materialul turna. Toţi credincioşii care veneau la el primeau cruciuliţe. Era foarte iubit, pentru că era foarte popular“.