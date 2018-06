Primarii gorjeni rămân fără bani de salarii! Lefuri ciuntite pentru funcționarii din Bălești

În lipsa mult așteptatei rectificări bugetare, primarii gorjeni recurg la măsuri extreme pentru a face rost de bani la bugetele locale. Funcționarii Primăriei Bălești, de exemplu, s-au ales cu salariile ciuntite. Edilul șef Mădălin Ungureanu spune că a luat a luat această decizie deoarece risca să rămână fără bani de salarii. Primarul a făcut toate calculele și a ajuns la concluzia că are nevoie urgent de peste un milion de lei.

Primarii gorjeni nu știu la ce măsuri să mai recurgă pentru a face economii la bugetele locale, deoarece sumele alocate la începutul anului au fost insuficiente. La Bălești, funcționarii primăriei primesc de două luni bani mai puțini la salariu. „Categoric așteptăm rectificarea bugetară și sperăm să fie una pozitivă. Noi nu am primit nimic nici la rectificarea trecută. Chiar avem nevoie pentru a cofinanța proiectele pe care le avem în derulare. Am făcut un calcul și avem nevoie de peste un milion de lei. Noi am și redus salariile încă de acum două luni de zile și mergem cu 80% din valoarea salariului, deci luăm salariile cu 20% mai puțin decât ar trebui. Am luat această măsură tocmai pentru a nu rămâne fără finanțare la capitolul salarii. Salariații nu au zis nimic, pentru că au înțeles situația prin care trecem”, a declarat Mădălin Ungureanu, primarul comunei Bălești.

„Toți primarii așteaptă bani”

Probleme cu banii sunt și la Drăguțești. În comuna vecină cu municipiul Târgu Jiu se derulează mai multe investiții care necesită cofinanțare de la bugetul local. „Toți primarii așteaptă bani la rectificarea bugetată, nu numai eu. Noi deja avem la Drăguțești câteva lucrări în curs. Am început reabilitarea școlii de la Urechești, o investiție foarte mare cu bani de la Ministerul Dezvoltării, avem în curs de licitație grădinița cu program prelungit de la Drăguțești, tot în licitație este alimentarea cu apă din satul Tâlvești și avem foraje în fiecare sat din comuna noastră. Sper, de asemenea, să asfaltez și câteva ulițe. Avem nevoie de câteva miliarde de lei vechi. Nu am vorbit cu nimeni până acum, dar sunt zvonuri că primim bani”, spune și Ion Popescu, primarul comunei Drăguțești.

Potrivit declarațiilor făcute de șefii județului, o rectificare bugetară ar trebui să aibă loc în cursul lunii iulie.