Romsilva: recoltarea masei lemnoase din Pădurea Drăgoieni este autorizată

Luni, 17 iunie 2019, a fost publicată pe platforma online Declic o petiție pentru salvarea pădurii Drăgoieni, supusă defrișărilor, petiție care poate fi încă accesată și semnată aici:

https://campaniamea.declic.ro/petitions/opriti-distrugerea-padurii-dragoieni/



Mișcarea Fridays For Future, prin coordonatorul local Mihnea Teodor Popescu, cei care au lansat petiția, a dorită să tragă un semna de alarmă vis-a-vis de de această pădure care este una dintre puținele păduri rămase în apropierea orașului Târgu Jiu care abundă atât în floră, cât și în faună inclusiv de arbori seculari.

Pădurea îndeplinește rolul de barieră în calea poluanților și a fenomenelor meteo extreme, contribuind la creșterea calității aerului din orașul Târgu Jiu și împrejurimi și protejând zona de anumite fenomene climatice.

În urma lansării petiției, semnate în prezent de aproape o mie de persoane, și mai ales a apariției în presa locală a unor articole care condamnă defrișările din Pădurea Drăgoieni, Romsilva a dorit să răspundă printr-un comunicat de presă.

”Pădurea de la Drăgoieni, face parte din Trupul de pădure Valea Amaradia (identificat, conform amenajamentului silvic în UP V Dănești și care include nouă unități amenajistice: u.a. 173A, u.a 173B, u.a. 174A, u.a. 174B, u.a. 174C, u.a. 175A, u.a.175B, u.a.175C si u.a. 175D).

Trupul de pădure Valea Amaradia are o suprafață totală de circa 300 hectare, din care 25,5 hectare sunt în proprietatea publică a statului, în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Târgu Jiu, subunitate a Direcției Silvice Gorj. Diferența de aproximativ 275 hectare de este pădure aparținând altor deținatori, persoane fizice sau juridice.

Pădurea de la Drăgoieni este formată din două arborete, denumite din punct de vedere tehnic, unități amenajistice – u.a.:

1.Arboretul de cvercinee (stejari), în vârstă de circa 125 ani, inclus în u.a. 173B, cu suprafata de 5,89 hectare și încadrat în Categoria funcțională 1.4.a (arboretele constituite în păduri parc, parcuri recreative, tematice sau educaționale) unde, Primăria Târgu Jiu a organizat acțiuni dedicate zilei de 1 Mai și unde a avut loc și acțiunea de ecologizare desfășurată cu ocazia Zilei Pământului, în data de 22 aprilie, la care a participat Ministrul Apelor și Pădurilor, directorul general al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, reprezentanti ai autoritatilor locale și voluntari. Conform categoriei functionale din care face parte, în acest arboret lucrarile de recoltare a masei lemnoase nu sunt permise și nici nu s-au efectuat.

Aceasta porțiune îndeplineste toate condițiile pentru a putea fi amenajată ca padure-parc. În situația în care Primăria municipiului Targu Jiu își arata interesul pentru un astfel de demers, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va sprijini acest proiect.

2.În imediata vecinatate a parcelei menționata mai sus, este amplasat arboretul de cvercinee (stejari), in varsta de circa 125 ani, inclus in u.a. 173A, cu o suprafata de 7.86 hectare, in care amenajamentul silvic a prevazut si permis lucrari de recoltare a masei lemnoase.

Menționăm faptul ca amenajamentul silvic cu prevederile mentionate mai sus a fost aprobat prin O.M. 251/03.04.2017, in urma unor proceduri ce au presupus si obtinerea avizelor de mediu.

Astfel, intrucat in aceasta suprafata lucrarile de regenerare a padurilor erau prevazute a se efectua pe cale naturala, pentru a valoriza prognoza de fructificatie, din acest an, la stejari, s-au efectuat lucrari de insamantare pentru o noua generatie de arbori. Acest tip de lucrari se face prin rarirea arboretului pentru a favoriza luminarea arborilor in vederea declansarii fructificatiei, simultan cu crearea conditiilor pentru rasarirea plantulelor din noua generatie.

Precizam ca recoltarea masei lemnoase din aceasta parcela este autorizata, conform legislatiei silvice in vigoare, este inregistrata in sistemul informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase (SUMAL) sub nr.1332187 din 14.05.2019, iar valorificarea lemnului s-a facut prin licitatie publica, asa cum ne obliga Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica.

In concluzie, recoltarea masei lemnoase nu s-a facut in amplasamentul in care au avut loc actiunea de ecologizare din data de 22 aprilie a.c. si invitam presa, la fata locului, pentru a constata acest lucru.

De asemenea, ne aratam disponibilitatea permanenta de a ne deplasa la fata locului pentru a verifica sesizarile cetatenilor preocupati, astfel incat sa evitam aparitia in presa a unor informatii neconforme cu realitatea. Conducerea Regiei Nationala a Padurilor – Romsilva afirma ca institutia este transparenta si ca depune toate eforturile pentru ca activitatea acesteia sa fie cunoscuta publicului interesat, ca o componenta obligatorie a procesului de gestionare sustenabila a padurilor proprietatea publica a statului in administrarea acesteia” a transmis Romsilva.