S-a deschis primul hub creativ din Târgu Jiu

ITP Creative Hub și-a deschis porțile la sfârșitul săptămânii trecute. Este vorba un atelier unde lâna este transformată de Oana Tudose în obiecte de decor, care aparține de lumea artei, un studio de design printare 3 D și un birou de arhitectură. Toate sunt sub același acoperiș, într-un spațiu aflat lângă Cimitirul Eroilor. Este primul hub creativ din municipiul Târgu Jiu.

Oana Tudose a absolvit Liceul de Arte din Târgu Jiu, după care Facultatea de Arhitectură „Ion Mincu“ București, specializarea Arhitectură de interior. „Am desenat de mică. Mama m-a încurajat să merg la un liceu de profil. Eu am făcut școala generală în Motru și am văzut că am talent“, spune Oana. Nu s-a putut regăsi în România, pentru că meseria pentru care se pregătise nici nu era recunoscută, cea de arhitect de interior. A aplicat pentru master la „Piet Zwart Institute“ din Rotterdam, care face parte din Academia de artă „Willem de kooning“, și a absolvit cu succes. Oana are deschis un biroul de design interior în Olanda și colaborează cu echipe complexe de arhitecți în realizarea unor proiecte mari, cum ar fi resorturi de lux. Cu toate acestea, Oana a simțit că-i lipsește ceva și a accesat un proiect Start Up Diaspora de 40.000 de euro. „O să ne axăm pe decorațiuni interioare și artă textilă realizată prin metode tradiționale de prelucrare, dar căutăm să identidicătm aspectul contemporan. Este vorba de tapițerii, lucrări de artă din lână, lampadare“, ne-a spus Oana.

Andrei s-a specializat în Danemarca

„Tataie Studio“ îi aparține lui Andrei Predescu, care a terminat facultatea de arhitectură în Danemarca și a absolvit, de asemenea, mai multe studii de master. Acestea realizează din ceramică și alte materiale diferite vaze și obiecte de decor. Andrei și-a denumit studioul Tataie în semn de respect pentru bunicul său de la care a învățat primele lucruri în viață.

Biroul de arhitectură îi aparține arhitectei Roxana Pasăre, care provine dintr-o familie de arhitecți. Ea a lucrat alături de tatăl ei la o serie de proiecte importante, unele fiind premiate la concursurile de profil.