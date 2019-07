Salvarea casei natale a lui Brâncuși, strâns legată de transferul Casei memoriale în patrimoniul Primăriei Peștișani

Conducerea comunei Peștișani așteaptă de o jumătate de an să primească în administrare Casa memorială Constantin Brâncuși din satul Hobița. Primarul localității, Cosmin Pigui, spune că imediat cum se va realiza transferul va demara un proiect pentru mutarea și restaurarea casei natale a marelui sculptor în curtea Casei memoriale, acolo unde s-a și aflat de fapt. Casa natală se află la o distanță de 200 de metri. Aceasta se află într-o avansată stare de degradare. O parte din casă a fost demolată și materialele se află într-un depozit al Primăriei Peștișani. Sub cerul liber au rămas mai multe bârne și alte materiale, care, din cauza intemperiilor, au putrezit. „Se va rezolva problema acelei case trebuie ca cei de la Consiliul Județean să-mi transfera Casa Muzeu. Nu putem să avem două case Brâncuși la Hobița. Am făcut o solicitare Consiliului Județean Gorj, în luna februarie, pentru transferarea casei cu titlu gratuit și a personalului. La ultima discuție mi s-a promis că în luna iulie se va realiza transferul. Dacă nu se va întâmpla acest lucru vom mai avea o iarnă care va trece peste acele bârne și se va alege praful“, a spus primarul Cosmin Pigui.

„Componentele din lemn vor fi expertizate“

Primarul Cosmin Pigui susține că se va face o expertiză a componentelor din lemn a casei natale a lui Brâncuși pentru a se constata care sunt elementele originale: „Când se va face proiectul se va realiza și o expertiză și face parte din proiect. Nu pot să mut ce a rămas din casa natală, pentru că nu am terenul de la Casa Muzeu“.