Trenulețul magnetic conceput de elevii de la Școala „Constantin Săvoiu“

13 echipe de elevi au participat, ieri, la Târgul de Știință, care s-a desfășurat în sala de sport de la Școala gimnazială „Constantin Săvoiu“. Aceștia au pregătit diferite proiecte prin care au pus în practică partea teoretică pe care au acumulat-o.

O echipă formată din cinci elevi din clasa a VII-a au conceput un trenuleț magnetic, de forma unei baterii. „Am folosit o baterie la capătul căreia am pus doi magneți, respectând polii magnetici, astfel încât bateria și magneții să formeze un corp comun. Când introducem bateria în tunelul din cupru, în jurul bateriei se formează un câmp magnetic și se va deplasa sigur“, a prezentat Miruna Popeangă.

Macheta pe care se deplasează trenul este realizată de Elena Săftoiu. „Este făcută din ipsos. Nu ne-a ajutat nimeni. Am făcut din zăpadă pe o placă din lemn și peste zăpadă am pus ipsos. La fel munții și formele de relief sunt făcute din ipsos.

De asemenea, o altă echipă de la Școala gimnazială „Constantin Săvoiu“ conceput un aparat care curăță hârtia murdară de cerneală. „Avem anodul conectat la polul pozitiv, iar aici este catodul conectat la polul negativ. Prima dată, amestecăm sarea de bucătărie cu apa, după care punem în vasul sub formă de U. Apoi, în partea dreaptă la catod punem fenoftaleină, iar în partea stângă la anod punem hârtia de filtru îmbibată în cerneală, care se va decolora datorită clorului. Am lucrat la acest proiect timp de două săptămâni, sub asistența doamnei profesoare de chimie“, ne-a povestit Alexandra Ionescu, elevă.

Cele mai interesante proiecte au fost premiate

Claudia Șerbănuță, reprezentant al Fundației „Progres“, a spus că târgul de știință se află la cea de-a doua edișie: „Susținem o inițiativă națională care se numește „Code Kids“ care se desfășoară în opt județe, printre care și în Gorj. Colaborăm cu Biblioteca Județean «Christian Tell» de doi ani în acest proiect, care susține organizarea cluburilor de programare îîn biblioteci publice rurale. În Gorj sunt cluburi în câteva biblioteci. După ce copiii au făcut primii pași în programare și s-au descurcat foarte bine, în anul doi au învățat pe partea de științe și după ce au făcut experimente în biblioteci, am organizat împreună cu Biblioteca Județeană un Târg de știință, care se află la cea de-a doua ediție“.

Olimpia Bratu, director al Bibliotecii Județene „Christian Tell“, a precizat că cele mai interesante proiecte au fost premiate: „Din cele șapte biblioteci publice din județ, care sunt implicate în proiectul Code Kids, doar din trei localități – Vladimir, Scoarța și Bălești – au participat și asta pentru că doar acolo echipele de copii care activează în proiect sunt în anul doi în care se organizează în proiectul „Code Kids“ târgurile de știință. Însă, Biblioteca Județeană care este partenerul fundației „Progres“ în implementarea acestui proiect s-a gândit să dea un impuls unei astfel de activități care să implice elevii de gimnaziu nu doar din mediul rural, ci și din mediul urban pentru că este necesar ca acești copii să se cunoască între ei și să afle că au interese comune, pasiuni și asta s-a văzut astăzi la Școala «Constantin Săvoiu», care a devenit partenerul nostru în organizarea târgului de știință. Au fost în total prezente la târg, pe lângă cele cinci echipe din bibliotecile publice, alte șapte echipaje de la Școala gimnazială «Constantin Săvoiu» și un echipaj de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“. A fost un moment foarte interesant la care copiii au participat cu mare drag, fiindcă îi duce pe copii dincolo de manuale și teorie în practică. Cele mai interesante proiecte au fost premiate. Premiile au constat în jocuri de echipă“.