Ziua Femeii, sărbătorită într-un mod special de persoanele cu dizabilități de la Centrul „Christian“

Ziua Femeii a fost sărbătorită într-un mod special de beneficiarii Centrului de zi „Christian“ pentru persoane cu dizabilități. La Muzeul de Arta din Târgu-Jiu, persoanele cu dizabilități au prezentat un program constând în cântece dedicate mamei, poezii și adresarea de mesaje spuse direct mamelor aflate la acest eveniment alaturi de o felicitare. „Momente de-a dreptul emotionante au avut loc cand beneficiarii centrului le-au adresat mamelor, printre emoții, suspine si lacrimi, cuvinte de genul…”te iubesc mama”….”iti multumesc ca mi-ai dat viață si ca ai grija de mine”,….”mama tu ești totul pentru mine”, a spus Daniel Andrei, șeful Centrului „Christian“.

Lansare de carte

La finalul programului, a avut loc lansarea de carte „Scrisori 3 D”, a poetului, voluntarului la clubul de chitara din cadrul centrului, persoanei cu dizabilitati, Alexandru Ionică, cunoscut sub pseudonimul Getodacul. Acesta a lansat în urmă cu doar câteva săptămâni, două cărți „Scrisori sub lună plină” și „Scrisori sub lună nouă”, astfel incat cu această ultimă lansare, își încheie aceasta trilogie.

Au fost prezenti la eveniment, Ion Popescu-Brădiceni, critic, scriitor si poet, cel care a scris prefata acestei carti și, de asemenea, profesorul și criticul literar Ion Trancau, care a prefațat cartea „Scrisori sub luna nouă“.

„Getodacul este prietenul dedicat descoperirii tainelor inimii, a celor care suntem veniți din lumea centrului Christian și care în vremelnicia noastră pe-acest pământ, încercăm să înțelegem puterea iubirii și-a iertării, să-l întâlnim pe Dumnezeu cunoscându-ne sufletul și calea. În incercarea de a descifra această minune care este dragostea, el scrie mai multe acrostihuri, intitulate 3 D, în care acest lait motiv apare în toate octetele poeziilor de această formă. Mă bucur că l-am cunoscut și face parte din universul centrului nostru. Dumnezeu face minuni și el este una din ele prin dăruirea cu care se implică în viața multor persoane fie ele cu sau fără dizabilități“, a precizat Daniel Andrei.