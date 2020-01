Cele mai populare tipuri de pariuri in randul microbistilor

Pariurile sportive reprezinta, printre altele, o distractie in randul microbistilor, tot mai multi alegand acest hobby. Tenisul a castigat mult teren in ultimul timp in ceea ce priveste pariorii romani, insa cel mai pariat sport ramane fotbalul. O casa de pariuri respectabila dispune de mai mult de 100 optiuni de pariu pentru un meci de fotbal important. Dintre acestea, cel mai des alese de catre romani sunt pariurile pe rezultatul final, pe numarul de goluri, dar si pe rezultatul atat la pauza, cat si la final. Bineinteles, aceste optiuni le gasim des si in listele cu ponturi pariuri pe site-urile de analiza sportiva.

1. Pariuri pe rezultatul final

Sunt cele mai vanate de catre pariorii romani. In acest caz trebuie sa indici care dintre echipe va obtine victoria sau daca se va inregistra un rezultat de egalitate. Atentie, in cazul in care plasezi acest tip de pariu pe un meci eliminatoriu, care poate avea extra-time, se va lua in calcul doar rezultatul la finalul celor 90 minute regulamentare.

Este tipul de pariu pe care, evident, il intalnesti la toate partidele, indiferent cat de slaba ar fi oferta. Cand te uiti peste oferta de pariuri nu este necesar sa accesezi pagina de pariuri a meciului respectiv. Tipul de pariu pe rezultat final (1X2) apare in dreptul meciului.

2. Pariuri pe goluri

Exista mai multe tipuri de pariu pe numarul golurilor, cel mai intalnit pe biletele romanilor fiind tipul “Under/Over 2.5”. Asta inseamna ca poti anticipa daca intr-un meci se vor inscrie cel mult doua goluri (Under 2.5) sau cel putin trei goluri (Over 2.5). De multe ori se recurge la acest pariu cand ambele combatante au o defensiva puternica/slaba sau o ofensiva puternica/slaba. Astfel, este greu de ales un rezultat final, pariul pe goluri fiind mai la indemana. Cand alegem acest tip de pariu nu trebuie sa ne bazam pe o anumita echipa, ambele formatii putand “sa ne inverzeasca” pariul. Multa lume recurge la acest tip de pariu si atunci cand meciul este unul dezechilibrat, cota la victorie a unei echipe fiind insa prea mica.

Anumite case de pariuri iti ofera chiar posibilitatea de a combina cele doua tipuri de pariuri expuse mai sus.

3. Pariuri pauza/final

Cei ce prefera acest tip de pariu trebuie sa indice rezultatul (1X2) atat la pauza, cat si la finalul meciului (ale celor 90 minute). Atentie, nu le confunda cu tipul de pariu “Pauza sau final”, acolo unde trebuie sa alegi daca un rezultat va avea loc ori la pauza, ori la final.

In general, utilizatorii prefera acest tip de pariu cand una dintre echipe porneste clar cu prima sansa. In acest caz se alege varianta “1/1” sau “2/2”. Conform acesteia, echipa pe care ai mizat va conduce la pauza si se va impune la final. Trebuie sa lansam si aici un avertisment: nu confunda aceasta varianta de pariu cu optiunea “castiga ambele reprize”. In acel caz echipa trebuie sa castige atat prima, cat si a doua repriza.

Daca doresti o cota mai mare si, automat, un risc mai mare, ai putea sa optezi pentru varianta “X/1” sau “X/2”. In general, cota pentru aceasta varianta este in jur de 4.00, daca vorbim despre echipele favorite. Conform acestei optiuni, prima repriza ar trebui sa se incheie cu un rezultat de egalitate, iar la final echipa pe care ai mizat trebuie sa castige.