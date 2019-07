Curs de Fotografie organizat ȋn Târgu Jiu

Nu rataţi ultimele patru locuri disponibile pentru cursul de Fotografie desfãşurat în Târgu Jiu, curs organizat de Profesional New Consult și adresat tuturor celor care doresc sa inceapa o cariera in domeniu, dar si iubitorilor de frumos, pasionati de aceasta arta. Invata regulile de baza si experimenteaza, dezvolta-ti tehnica, surprinde cadrul perfect, apasa butonul si declanseaza emotii, inscrie-te la curs! Cursul de Fotografie organizat de Profesional New Consult este autorizat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, astfel ca dupa absolvire vei obtine o diploma acreditata cu care vei putea profesa ca fotograf atat la nivel national, cat si international.

Componenta principalã a cursului este cea practicã, acesta desfãşurându-se atât în sala de curs, dar şi în naturã, în aer liber, fiind abordatã atât fotografia de interior, cât şi fotografia de exterior, peisajul, portretul.

Dacã doriţi sã cunoaşteţi tainele fotografiei şi sã obţineţi o diplomã acreditatã, soluţia o reprezintã cursul de fotografie organizat în Târgu Jiu, ce vã propune sesiuni teoretice, dar mai ales practice. Cursul este susţinut de formator cu experienţã în domeniu, preţul cursului putand fi achitat si in rate.

Pentru detalii despre cursul de Fotografie vã puteţi adresa firmei Profesional New Consult – Târgu Jiu, la telefoanele Telefon / WhatsApp: 0745.225.566, sau puteţi remite un email la adresa: [email protected]

Sau la sediul din Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 35A, parter (la parterul fostului Hotel Laguna).

De asemenea, firma va organiza în perioada urmãtoare, cursuri recunoscute şi acreditate în urmãtoarele domenii:

